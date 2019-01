Er du interesseret i at lære at bruge software til at forvandle 3D-modeller på computeren til papirbyggesæt? De printes ud, klippes ud samles derefter med lim og lidt tålmodighed. Der er mulighed for at få hjælp gennem hele processen.

Du vil få muligheden for selv at lære at tegne simple modeller i 3D på computeren i programmet Tinkercad, som er et gratis program. Modellen konverteres efterfølgende i et andet program til 2D-tegninger.

Arrangementet er for voksne eller for voksne med børn fra 9 år. Det er gratis at deltage, men du skal hente en billet. (Èn billet per voksen eller voksen sammen med et barn).

Frederiksberg Hovedbibliotek opstarter “maker”-aktiviteter for både børn og voksne. Dette omhandler kreativitet, idéudvikling, brug af computere, ny software, elektronik, 3D-print, robotter mm.

Du kan få nyheder om aktiviteterne ved at blive en del af bibliotekets Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1933149520075451/