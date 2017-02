Støjplagede beboere vil lægge sag an mod kommunen

Natteliv. Indre Bys borgere kan ikke længere leve med den eskalerende fest og nattestøj, og det er Københavns Kommune, som ikke gør deres pligt, mener de. Nu vil de lægge sag an – medmindre kommunen kommer dem i møde.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

Vild fest: Det er jo ingen hemmelighed for City Avisens læsere, at der er mange af Indre Bys beboere, som mener, at festen har taget overhånd. Det har vi skrevet om ad flere omgange, men nu er frustrationen for alvor ved at boble over:

»Jeg har boet hele mit liv i det her kvarter, og jeg kan godt lide, at der er lidt ramasjang. Vi ønsker ikke, at det skal være et frilandsmuseum overhovedet, men det har altså taget overhånd nu. Spørgsmålet er, om der ikke er en øvre grænse for festlighederne? For det virker ikke som en fest længere – nu virker det som hærværk,« siger Hannibal Holt fra Københavns BeboerNetværk en tidlig onsdag eftermiddag i Dronningens Tværgade.

»Du kan høre nu. Her er slet ikke stille, men jeg ville alligevel ønske her var sådan om natten, for om natten er det et cirkus. Det er en råben og skrigen og brølen,« lyder det med et suk midt i trafikstøjen.

’Væsentlige gener’

Det er ikke bare borgerne i Indre By, som kan konstatere, at festen larmer og støjer:

»Dokumentationen i 3. afrapportering begrunder fortsat den hovedkonklusion, at der er væsentlige gener fra nattelivet særligt i visse dele af Indre By.«

Sådan begynder sammenfatningen i afrapportering omkring nattelivets gener, som Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om på udvalgsmødet i sidste uge.

Kultur- og Fritidsudvalget er nemlig, i samarbejde med kollegerne i Teknik- og Miljøudvalget, i gang med arbejdet med en restaurations- og nattelivsplan, som efter planen kommer i offentlighøring 1. maj.

Og hvis udvalgets politikere skulle være i tvivl (og det er de ikke), så bliver beboerne specielt i Indre By ikke nemme at stille tilfredse. Langt fra.

Tilsidesat sin pligt

Foreningen Københavns BeboerNetværk er faktisk så utilfredse med kommunens manglende tilsyn med den hidsige, negative udvikling, som Hannibal Holt vurderer for alvor har taget fart par år, at foreningen nu lægger an til et gruppesøgsmål mod Københavns Kommune.

»FKBN (Foreningen Københavns BeboerNetværk, red.) har allerede indsamlet flere hundrede klager fra borgere i København, der lider under det stadigt stigende støjniveau, og indsamler fortsat materiale. Gennemgangen af klagerne viser med al ønskelig klarhed, at Københavns Kommune systematisk har tilsidesat sin pligt til at holde tilsyn med støjbelasningen i byen,« lyder det på foreningens hjemmeside under punktet ’Sagsanlæg mod KK.

En udpumpning = 100 kr.

Foreningen opfordrer så mange som muligt – både borgere og erhverv – til at støtte op om søgsmålet, for festen har taget overhånd.

»Der er barer i Gothersgade, hvor du kan købe et shot for en femmer. Det vil sige, at du kan drikke dig til en udpumpning for 100 kroner. Og det gør folk også. Det er selvfølgelig værre, når vejret er bedre, men du kan alligevel gå ned en hvilken som helst fredag og lørdag, og torsdag for den sags skyld, og finde fulde teenagere, som ligger og vælter rundt i sølet,« fortæller Hannibal Holt, som sidder i bestyrelsen i Københavns BeboerNetværk.

Han er sikker på, at de støjramte, frustrerede borgere og erhvervslivet i Indre By har en særdeles god sag, hvis det kommer så vidt:

»Det er rent selvforsvar. Det er ikke nødvendigt med en retssag, hvis kommunen vender tilbage med et juridisk bindende forlig eller inddrager os i et reelt bindende samarbejde om at løse de her problemer, siger Hannibal Holt.

Politikere er enige

Kultur- og Fritidsudvalgets politikere er ovenpå truslen om sagsanlægget, såre enige om, at festen, specielt i Indre By, har taget overhånd. Og at der skal gøres noget ved problemet.

»Jeg er fuldstændig enig med beboerne i, at det er gået helt over gevind«, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) for eksempel til Politiken.

Og han står ikke alene: Overborgmester Frank Jensen (S) var sidste år ude med et håndfast løfte om at gøre noget ved problemerne, og De Radikale i Kultur- og Fritidsudvalget stillede ved sidste møde forslag om, at man skal indføre en ’bylivsborgmester’, som efter udenlandsk forbillede skal koordinere byens by- og natteliv.

Men politikerne skal levere mere end ord og løfter for at få beboerne til at forlade krigsstien:

»Op til et valg er alle politikerne enige om, at der skal gøres noget – det så vi også ved sidste valg. Men der sker ikke noget. Vi frygter lidt, at når valget er overstået, og politikerne har fundet deres stole at sidde på, så fortsætter festen,« er kommentaren fra Hannibal Holt.

Læs mere om FKBN og det planlagte søgsmål mod Københavns Kommune på: www.fkbn.dk