Smid julefedtet i nyt træningscenter

FITNESS. Lavpristræning i urbane omgivelser er konceptet for Urban Gym, der åbner i Vester Farimagsgade.

Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

VESTER FARIMAGSGADE: Omgivelserne er rå og industrielle og lever op til navnet, når Urban Gym åbner i Vester Farimagsgade 2. januar.

Det selvbetjente træningscenter bliver det femte i rækken af Urban Gym-centre i landet.

Konceptet er enkelt: Det skal være billigt og tilgængeligt. Derfor er der døgnåbent i centret, der byder på træningsmuligheder inden for både cross, cardio- og vægttræning i et miljø, der oser mere af New York end det klassiske træningscenter

I topform i det nye år

»Vi åbner på det helt rette tidspunkt til at hjælpe københavnerne i topform i det nye år. Vi ved, at det kan være svært for mange at finde tid til træningen, når hverdagen vender tilbage efter jul og nytår, og derfor forventer vi, at vores nye døgnåbne center vil blive populært hos de travle københavnere i området omkring Vester Farimagsgade,« siger Ole Søvsø Nielsen, der er ansvarlig for Urban Gym, i en pressemeddelelse.

Foruden de traditionelle træningsmuligheder byder centret på kettlebells og TRX.

»Derudover tilbyder vi også en indendørs basketbane for at give den helt rigtige urbane stemning, og for at gøre vores center til et sted, man gerne vil komme med vennerne,« siger Ole Søvsø Nielsen.

Det nye center holder åbent hus med bemanding i centret hele dagen 2. januar, men primært med aktiviteter i tidsrummet kl. 16-20.