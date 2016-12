Slut med uhumske toiletter

WC: De offentlige toiletter i København har ikke ry for at være særligt indbydende, og det har da også vist sig, at københavnerne vælger de offentlige muligheder fra, når nødtørften skal forrettes.

Det ved man godt inde på rådhuset, hvor man på én gang beklager og lover bedre og mindre klamme tider:

»Vi må være ærlige og sige, at vi på flere offentlige toiletter rundt omkring i byen ikke har kunnet være standarden bekendt. Derfor øger vi nu indsatsen, så de mest benyttede toiletter fremover bliver gjort rene op til tre gange om dagen. Forhåbentlig vil det betyde, at københavnerne og turister nu i langt højere grad vil føle sig tilpasse med at benytte et offentligt toilet, og det skylder vi dem i en metropol som København,« udtaler teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i en pressemeddelelse.

Der er i alt afsat 12,1 millioner kroner til et løft af toiletterne over de næste fire år, og det betyder ikke blot mindre uhumske toiletter. Kommunen sætter for eksempel også syv støbejernstoiletter i stand, forbedrer belysningen og giver pissoirerne en ’make-over’.

Et tredje indsatsområde bliver toiletterne på otte af byens bemandede legepladser, blandt andet i Ørstedsparken, som hidtil har været lukkede i weekenden, men nu også holdes åbne i weekenden til når æblejuicen og to-go-kaffen løber igennem. mir