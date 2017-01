Rådhuset kaster sig ind i kampen for World Pride

LGBTQ. Alle københavnske borgmestre kaster sig nu ind i Copenhagen Prides bestræbelser på at hente den internationale WorldPride til byen i 2021, hvor ‘Priden’ har 25 års jubilæum.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

VÆRTSKAB: »Som overborgmester for København og som borgmestre for København er vi begejstrede over at erfare, at København bliver overvejet som værter for det prestigefyldte WorldPride i 2021.«

Sådan indleder Københavns syv borgmestre en støtteskrivelse stilet til medlemmerne af organisationen InterPride, som i år skal tage stilling til, hvilken by som skal være vært for globale version af ’priden’.

Det største nogensinde

Det er Copenhagen Pride og Pan Idræt, som under navnet ’Happy Copenhagen’, som er gået sammen om et bud på både WorldPride-festivalen og ’EuroGames’, og hvis det skulle lykkes at hente de to begivenheder til København bliver det intet mindre end: ’det største og mest ambitiøse LBGTQ-event nogensinde afholdt i Danmark’.

At dømme ud fra støtteskrivelsen, som blev sendt kort før jul, er de københavnske borgmestre også vældigt forhippede på at få denne enestående begivenhed til København i hvad der samtidig ville markere et 25-års jubilæum for Copenhagen Pride:

»På vegne af København byder vi WorldPride 2021 og alle dens aktivitster og andre deltagere begejstret velkommen til København. Kommunen har fra starten bakket helhjertet op om Copenhagen Prides bestræbelser for at vinde værtskabet, og vi forpligter os til at assistere Copenhagen Pride i alle henseender af planlægning og eksekvering i forhold til at afholde et spektakulært arrangement,« skriver borgmestrene, som også bruger brevet til at gøre reklame for byen og fortælle, hvorfor København er det ’logiske valg’ som vært for WorldPride i 2021.

Unik opbakning

Den overvældende opbakning til Copenhagen Prides (og Pan Idræts) bestræbelser vækker glæde:

»De københavnske politikeres opbakning til mangfoldighed er unik i en global kontekst,« forklarer Lars Henriksen, formand for Copenhagen Pride til hjemmesiden Out & About:

»I mange lande kan man ikke i tryghed male regnbueflag på kinderne – så vi glæder os til at byde hele verden velkommen til den folkefest, som Copenhagen 2021 bliver,« siger han til Out & About.