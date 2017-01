Politikere vil styrke kontrollen og synligheden i nattelivet

Støjsagaen. Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har afsat 2,4 millioner kroner til at styrke kontrollen med det københavnske natteliv. »Det er kun en dråbe i havet,« lyder kommentaren fra Københavns Beboernetværk.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

Indledning: I Københavns Kommune har man længe, med overborgmester Frank Jensen (S) i spidsen, bedyret, at man vil gøre noget ved det eskalerende problem med støj i nattelivet, specielt i Indre By. Til foråret ventes da også en plan for et styrket samarbejde mellem forvaltningerne og inddragelse af lokaludvalg og andre interessenter, som skal reducere generne fra nattelivet.

Men allerede nu er der længe efterspurgt konkret handling, da politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har afsat 2,4 millioner kroner til at øge kontrollen med bylivet.

»Vi har liberaliseret meget i løbet af årene med udeservering og så videre, men kontrollen med at reglerne bliver overholdt er ikke fulgt med. Så derfor har det også været et ønske fra mig om styrke den kontrol,« siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

De ekstra penge, som er fundet ved omrokeringer i forvaltningens budget svarer reelt til fem ekstra medarbejdere, og ansættelseprocessen er allerede gået i gang.

Mere synlige og proaktive

»Det er jo selvfølgelig mange penge at afsætte, 2,4 millioner kroner, men vi har også syntes, at det har været nødvendigt, når man kigger på specielt Københavns Indre By om natten,« siger Morten Kabell og fortsætter:

»2,4 millioner kroner betyder jo ikke, at vi har en kommunal medarbejder på hvert eneste gadehjørne 24/7, men det betyder, at vi kan komme ud og være med til at kontrollere for eksempel cykeltaxaerne, som der er mange, der klager over ikke overholder reglerne i aften- og nattetimerne, og at vi kan kontrollere tilladelserne til udeserveringer og arrangementer og mobilt gadesalg, og så ikke mindst at støjenheden bedre kan være i stand til at føre opsøgende tilsyn og mere aktivt behandle de mange, mange klager, der er på området. Så det betyder, at vi bliver mere synlige og mere proaktive, og det betyder, at vi bliver bedre i stand til at reagere på klager,« siger teknik- og miljøborgmesteren, som gerne vil understrege, at det stadig er politiet, der skal håndhæve reglerne – selvom kommunen nu får flere kræfter til at se, om de bliver overholdt.

En dråbe i havet

Der er flere initiativer på vej, blandt andet i forhold til den fælles plan fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som blandt andet giver tilladelse til arrangementer, gadesalg og udeserveringer, og Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har ansvaret for at udstede alkoholbevillinger.

Og det er vist godt for i Københavns Beboernetværk er man nemlig langt fra imponeret af politikernes initiativ:

»Det er selvfølgelig dejligt, at de styrker kontrollen, men 2,4 millioner rækker jo ikke langt. På vores facebookside kan man for eksempel se en video, hvor der står 4-500 mennesker i Vestergade, og der er en politibil, som har svært ved at komme forbi. Der gør det ikke den store forskel, hvis der er en ekstra medarbejder på vagt i støjvagten,« siger Hannibal Holt fra Københavns Beboernetværk.

Han holder de 2,4 millioner kroner op mod de 80,4 millioner kroner, som partierne bag sidste budgetaftale besluttede at sætte af over fire år til fortsat at gøre udeserveringen gebyrfri.

»Og det er jo absurd. Det viser, at politikerne ikke tager situationen alvorligt, for i den forstand er 2,4 millioner kroner jo bare en dråbe i havet.«