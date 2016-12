På besøg i julemandens stue

ADVENTSKALENDER. I Tivolis Pantomimeteater kan man i december møde en ganske særlig person. Julemanden tager imod i sin hyggelige julestue, og City Avisen kunne ikke dy sig for et personligt møde med selveste fader jul.

Af Julie Stougaard

julehygge: Sneen ligger tyk og hvid i haven og en flok grantræer er på magisk vis poppet op langs den røde løber, som fører op til julemandens stue inde på Pantomimeteatret.

Om man tror på ham, julemanden, eller ej, så sker der et eller andet, når man bevæger sig op ad trappen til Pantomimeteatret og ser ham sidde der i sin bløde, polstrede sofa foran den knitrende kamin i julestuen og kigge på én. Lige så rund og munter, som man kunne have forestillet sig.

På en snor i stuen hænger børnenes ønskesedler. For nogle af børnene, der kommer på besøg, vælger at spare portoen og give dem til ham personligt, fortæller han, da undertegnede med en snert af ærefrygt har taget plads i sofaen ved siden af ham.

»I år ønsker børnene sig meget Lego, Pokemonkort, fodboldkort og ting fra filmen Frost,« fortæller julemanden, som får besøg af mange børn i sin julestue hver dag i december.

Og når børnene har taget plads i sofaen, er der ofte nogle spørgsmål, de lige er nødt til at få svar på.

»Mange vil gerne vide, om jeg nu er den rigtige julemand. Så får de lov til at trække i skægget, og når de opdager, at det bliver siddende, bliver de overbevist,« siger julemanden og ler sin dybe latter.

Alkoholfri kane

Hvordan julemanden får kanen og rensdyrene til at flyve, er også et spørgsmål, som børnene spekulerer en del over.

»Julemor henter nogle stjerner, som hun laver stjernestøv af og kaster ud over kanen og rensdyrene. Og når jeg så siger ’Flyv, alle mine rensdyr’, så flyver vi,« fortæller Julle.

Og hvad laver julemanden så egentligt, når det ikke er december?

»Så skal jeg have engageret nye nisser til næste år, maskinerne skal efterses, og jeg skal tage mig af rensdyrene. Når der er tid til det, kan jeg godt lide at hygge mig med at spise risengrød og drikke juleøl. Det gør jeg selvfølgelig kun, når jeg ikke skal føre kane,« forklarer julemanden.

Nu er undertegnede nødt til at vige pladsen i sofaen, for en kø af børn og voksne har samlet sig uden for døren.

Søskendeparret Harald og Laura sætter sig op til julemanden. Laura ønsker sig en Elsa-tryllestav fra filmen Frost og ikke én, men to hundehvalpe. Harald ønsker sig en Lego-dinosaur.

»Jeg synes, han var sød,« siger Laura, da hun og hendes bror har forladt julemandens sofa.

»Ja, men det var ikke den rigtige julemand,« siger Harald. »For den rigtige julemand ved, hvad børn i hele verden hedder, og han vidste ikke, hvad vi hed.«

»Han havde nok bare glemt det,« siger Laura og trækker på skuldrende. Harald ser tvivlende på sin lillesøster.

Den næste til at komme på visit hos julemanden er en lille pige. Hun når lige at vralte op ad trappen i sin flyverdragt, hvorefter hun kaster et enkelt blik på julemanden og stikker i et hyl.

»Nej, jeg vil ikke,« græder hun og løber ud med sine forældre i hælene.

En aftale med julemanden

To brødre på fem og to år i flyverdragter sætter sig hos julemanden. Den yngste opdager en stor kurv ved juletræet, der bugner af julegaver.

»Øj, der er mange pakker,« udbryder han og glemmer helt, at han sidder ved siden af selveste julemanden.

Julle spørger, hvad de ønsker sig, og svaret lyder Pokemon og en dinosaur.

»Jah, vi har de fleste ønsker på lager, men jeg kan selvfølgelig ikke garantere noget. Men vi kan krydse fingre,« siger julemanden og tilføjer:

»Så kan det være, vi kan lave en aftale om, at jeg kigger forbi juleaften. Det kan godt være, vi ikke ses, for jeg har meget travlt. Men I kan lytte efter mig. Så kan I høre rensdyrenes hove på taget og høre mit ’hohohooo’!,« siger Julle og giver dem hver et stykke chokolade.

De forlader stuen med forventningsfulde smil om mundene, som er fulde af chokolade.

Snart er det juleaften, og så skal der lyttes efter rensdyrhove og den dybe latter, som man kender så godt.