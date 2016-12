Ny beboerforening vil komme støjgener til livs

STØJ. En gruppe lokale beboere har dannet Stræderne og Strøgets Beboerforening for at gøre noget ved den stigende støjbelastning i Indre By. Der er informationsmøde onsdag 26. oktober.

Af Jesper Marthin

BEBOERFORENING: En ny beboerforening har set dagens lys. Beboerforeningen bærer navnet Stræderne og Strøgets Beboerforening og er startet, fordi initiativtagerne er stærkt plaget af den eksplosive udvikling i antallet af restaurationer i kvarteret, hvor støjbelastningen er vokset dramatisk.

»Vi er fem lokale beboere, som har taget initiativ til beboerforeningen, fordi det er gået over gevind de seneste år. Vi oplever alle, at støjbelastningen er vokset, og at vi kan blive tvunget til at flytte, fordi vi ikke længere kan være her,« siger en af initiativtagerne til beboerforeningen, Miranda Hellman.

Som mange andre af beboerne i Indre By er beboerforeningens beboere udfordret af og vrede over ikke at kunne opholde sig i deres hjem uden konstante støjgener. Samtidig er de utrygge ved at leve med kriminalitet, trusler om vold samt det hærværk, som følger med, at kvarteret på meget få år er blevet til en regulær festzone.

»Vi er af den opfattelse, at vi taler til en væg og bare får et svar, at når vi bor i Indre By, så må man leve med støjen. Vi kan ikke sove om natten, og støjen er blevet en enorm belastning for os. Vi har ikke noget imod, at folk kommer og besøger vores kvarter, men vi har ikke brug for, at det bliver en festgade,« siger Miranda Hellman.

Tredje generation i byen

Hun håber, at Stræderne og Strøgets Beboerforening kan være med til at skabe opmærksom på de massive problemer i Indre By.

»Jeg er tredje generation herinde i byen og bymenneske, og vi er familier, der ikke har lyst til at flytte på landet. Vi har bare heller ikke lyst til at have ubehagelige mennesker rendende i gaden, som bruger vores gård som toilet. Derfor skal vi have stoppet udviklingen med 24 timers alkoholservering. Det skader Københavns rygte og skal helst ikke udvikle sig til forholdene i Prag,« siger Miranda Hellman.

På informationsmødet onsdag 26. oktober vil man kunne høre mere om, hvilke erfaringer andre beboerforeninger har gjort sig, og diskutere, hvordan den nye beboerforening kan arbejde sammen om at skabe et godt og trygt miljø at bo i.

»Vi håber, at den nye beboerforening kan være med til at skabe et bedre beboerliv. Der er skabt en ubalance, som vi skal have genoprettet, så vi ikke oplever, at mange flytter herfra,« siger Miranda Hellman.