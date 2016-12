Nationalmuseet lukker Lille Mølle på Christianshavn

AF JAN JEPPESEN

jje@amagerbladet.dk

CHRISTIANSHAVN: Nationalmuseet lukker sit udstillingssted Lille Mølle på Christianshavn. Nationalmuseet fik i 1973 overdraget Lille Mølle som gave fra Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond. Siden 1996 har Nationalmuseet åbnet Lille Mølle i forbindelse med særlige omvisninger. Men nu er det slut.

Ved overdragelsen forpligtede Nationalmuseet sig til at bruge Lille Mølle som gæstebolig for udenlandske museumsfolk og forskere samt drive Lille Mølle som såkaldt interiørmuseum i det omfang, det var økonomisk muligt og hensigtsmæssigt for Nationalmuseet, hvilket museet nu vurderer, at det det ikke længere er.

»Lille Mølle har en begrænset kulturhistorisk betydning og i lyset af, at Møllen generelt trænger til hovedistandsættelse, der må forventes at beløbe sig til adskillige millioner kroner; at restaurantdriften er vanskelig at gøre rentabel; at besøgstallene på Møllen ligger på under 1.000 gæster om året, så vurderer vi nu, at det ikke længere er økonomisk muligt ej heller er hensigtsmæssigt for Nationalmuseet at drive Lille Mølle,« siger vicedirektør Camilla Mordhorst.

Hun understreger, at Nationalmuseet ikke tjener på afhændelse af Lille Mølle, og der er ingen direkte sammenhæng mellem lukningen af Lille Mølle og de besparelser, som Nationalmuseet er blevet pålagt over de kommende år, men museet ønsker færre bygninger at vedligeholde.

»Nationalmuseet ønsker at fokusere på færre bygninger, og vi vil prioritere vores vedligeholdelsesmidler til andre af museets mange ejendomme,« forklarer hun.

I de kommende måneder gennemgår Nationalmuseet inventaret i Lille Mølle for at udtage de genstande, som fremover fortsat skal indgå i Nationalmuseets samling. Derefter overgår Lille Mølle til Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme med henblik på at afhænde bygningen.