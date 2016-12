Midlertidig mad og musik på vej – mod lokalt ønske

Christianshavn. Slots- og Kulturstyrelsen vil indrette en del af Den Grønlandske Handelsplads som et midlertidigt ¿attraktivt byrum¿ med fokus på mad, kunst, kultur og iværksættere. De planer vækker undren i lokaludvalget

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

Byrum: Hvis det står til Slots- og Kulturstyrelsen vil Den Grønlandske Handels Plads på Strandgade ved Nordatlantens Brygge i de næste tre år blive indrettet som et midlertidigt byrum, der skal være et ’attraktivt samlingssted for borgere og besøgende’.«

Det lyder jo ikke som noget, nogen kan være uenig i, men Slots- og Kulturstyrelsen lægger i sin ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen op til, at pladsen skal indrettes som et ’street food’-marked med madboder og en scene, og det undrer man sig over i Christianshavns Lokaludvalg, som netop nu drøfter forslaget:

»Umiddelbart er der intet lokalt ønske om et improviseret mad-, musik- og eventmarked så tæt på boligområder. I den henseende er Christianshavn allerede tilstrækkeligt forsynet,« lyder det fra Poul Cohrt, formand for Christianshavns Lokaludvalg, i en pressemeddelelse.

Forslag ’ude af trit’

Den Grønlandske Handels Plads, som altså længe har ligget helt for sig selv i fred for spadserende københavnere, er i lokalplanen udlagt til ny bebyggelse og Slots- og Kulturstyrelsens forslag kræver flere dispensationer fra lokalplanen, men Teknik- og Miljøforvaltningen er tilsyneladende indstillet på at give disse på grund af den midlertidige brug på tre år, og så skal det kommende markeds/byrum ikke fylde en ret stor del af pladsen. Desuden er der i ansøgningen lagt op til, at markedet skal huses i ombyggede skibscontainere, som æstetisk passer ind i de maritime omgivelser.

Lokalt har man længe, ikke mindst i Christianshavns Lokaludvalg, beskæftiget sig med pladsens fremtid blandt andet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Og netop det, at der allerede har været dialog mellem de lokale og Slots- og Kulturstyrelsen gør kun dette forslag endnu mere mærkelig:

»For få år siden gennemførte styrelsen en række workshops med inddragelse af mange og flittige lokale borgere omkring den optimale udnyttelse af pladsen. Her var der bred enighed om, at tanken om en park på området med forskellige variationer var det, langt de fleste ønskede,« lyder det fra Poul Cohrt, som desuden påpeger, at både Christianshavns og Indre By Lokaludvalg i det forgangne år har gjort Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på borgerdialogen og de workshops, der har fundet sted.

Og at det derfor ’kommer bag på alle med interesse for Christianshavn’ at se et forslag:

»Som er helt ude af trit med arbejdet den gang, og som styrelsen selv var en del af.«

Bland dig, mens du kan

City Avisen har rettet henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen for at høre, hvordan planerne er blevet til, og hvorfor man tilsyneladende har valgt at se bort fra de eksisterende ideer og visioner, men vi har ikke fået svar inden redaktionens slutning.

Det vil vi selvfølgelig vende tilbage med, når det bliver tilfældet.

Under alle omstændigheder opfordrer Christianshavns Lokaludvalg alle interesserede borgere i at give deres besyv med, for eller imod det indkomne forslag om mad og musik på pladsen. Forslaget kan i øvrigt studeres nærmere på lokaludvalgets hjemmeside.

Henvendelser skal ske enten på mail eller via lokaludvalgets facebookside inden 2. januar.