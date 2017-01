Masser af vejarbejde i 2017

Undskyld vi roder. En stribe vejstrækninger i Indre By og Christianshavn skal renoveres fra ‘facade til facade’ i løbet af det kommende år.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

KOMMUNALT: Specielt Indre By og Christianshavn kan i det kommende år mærke, at kommunen sætter mange kræfter ind på at indhente det efterslæb, som er på mange af Københavns centrale færdselsårer.

Der er i alt blevet fundet 268 millioner kroner til at sætte en række vejstrækninger i stand. Og det betyder jo to ting: 1. at borgere og trafikanter, når året er omme har blandt andet mindre støj, bedre fremkommelighed og ny asfalt at glæde sig over, men også 2. at der bliver en hel del vejarbejde i lokalområdet, når kommunen ’helhedsgenopretter’ en række vejstrækninger.

Facade til facade

Kommunen gik allerede sidste år i gang flere steder i byen, blandt andet på Frederikssundsvej, Roskildevej og Valby Langgade og i år tager man fat på en række projekter i hele byen, men Indre By og Christianshavn bliver der, hvor der sker allermest vejarbejde.

Arbejderne kommer – i forhold til vejstrækningerne – til at foregå efter princippet ’fra facade til facade’. Det vil blandt andet sige at både kørebaner, fortove, cykelstier, signal og vejbrønde bliver renoveret i samme ombæring. Samtidig sørger kommunen for at sætte høje kantsten, så vand fra vejbanen ikke løber ind i kældrene hos beboerne.

Byen gøres også mere tilgængelig for ældre og folk med handicap ved at benytte fliser med knopper i overfladen ved fodgængerovergange og busstoppesteder.

En række arbejder bliver påbegyndt og færdiggjort i løbet af i år, men der er også bevilget penge til helhedsgenopretninger i 2018-19, hvor der blandt andet sker en omfattende helhedsgenopretning af H.C. Andersens Boulevard.