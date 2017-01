Lokaludvalg sætter pris på bymiljøet

ANERKENDELSE. Tre initiativer på Christianshavn bliver hædret med lokaludvalgets nye pris, Anerkendelsesprisen. Priserne bliver uddelt ved Christianshavns Lokaludvalgs nytårskur fredag 13. januar i Christianshavns Beboerhus.

CHRISTIANSHAVN: Flere lokaludvalg i byen giver priser til lokale initiativer. Så vi skal da også have en pris, besluttede Christianshavns Lokaludvalg i november, og så gik det stærkt.

Indstiftelsen af Anerkendelsesprisen blev offentliggjort, og christianshavnerne kunne indstille lokale initiativer.

Prisen, der fremover skal uddeles hvert år i december, gives til en organisation, forening, institution, netværk eller lignende, der har stået bag et særligt initiativ. Det kan være en forskønnelsesindsats, et partnerskab, en social aktivitet eller lignende.

»Hensigten med prisen er at påskønne de initiativer, der har gjort eller gør en positiv forskel for Christianshavns beboere og bidrager til udviklingen af Christianshavn,« hedder det om prisen.

I 2016 har borgerne indsendt fem bud på kandidater til Anerkendelsesprisen. Af de indstillede forslag har Christianshavns Lokaludvalg udvalgt E/F Hjerter Dame, E/F Torvegade 54-56 og Prinsessegade 17A-17B samt E/F Krøyers Plads som modtagere af prisen.

Alle initiativer kredser om byens rum. På hver deres måde bidrager de til Christianshavns

ydre med ny beplantning, facaderenovering og adgang til vandet.

Christianshavns Lokaludvalghar i 2016 afsat 15.000 kr., som deles ligeligt mellem de tre initiativer.

Prisvinderinitiativerne, og dem der stå bag, vil blive præsenteret i forbindelse med lokaludvalgets Nytårskur fredag 13. januar kl. 18.00 i Christianshavns Beboerhus.