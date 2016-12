Københavns Kommune truer boligejere med retssag

Flisebelægning. En række boligejere på Galionsvej på Holmen har hævet brostenene ud for deres boliger og gjort det sværere for cyklisterne og gangbesværede at færdes på promenaden. Nu truer kommunen med at gå til politiet.

Galionsvej: En række hævede brosten langs en strækning ud for Galionsvej 40-78 har fået sindene i kog hos en masse mennesker, der bor og færdes i området. De mener, at de hævede brosten, som zigzagger skiftevis på strækningen, er til stor gene for de mange cyklister, som dagligt benytter promenaden.

Teknik- og Miljøforvaltningen gav 4. juli i år tilladelse til en løsning, hvor ejerne af ejendommene på Galionsvej 40-78 kunne sænke halvdelen af de hævede brosten, så kørestole, cykler og barnevogne kunne færdes på promenaden uden generende bump.

Der var dog ikke lagt op til den nuværende zigzag-løsning, som gør det stort set umuligt for cyklister at cykle på strækningen.

Bliver meldt til politiet

I et svar 4. november til medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum (S) skriver serviceområdechef Anne-Sofie Degn fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at hævningen af brostenene ikke lever op til kravene i lokalplanen. Derfor varslede kommunen overfor boligejerne 26. september, at byggetilladelserne vil blive trukket tilbage, og boligejerne blev pålagt at få sænket brostenene.

1. november blev der så fremsendt et påbud til boligejerne om, at brostenene skal sænkes senest 1. december. Hvis det ikke sker, vil sagen blive overdraget til Københavns Politi med henblik på, at der bliver rejst en straffesag.

»Havnen skal alle steder være for alle københavnere. Derfor bliver jeg utrolig stødt af, at en privat ejerforening prøver at købe sig til at bestemme over dele af havneområdet helt uden hensyn til fællesskabet og de demokratisk besluttede retningslinjer. Ejerforeningen ignorerer bare kommunens påbud og trækker det ud,« siger Niels E. Bjerrum.

Regulere pendlertrafikken

Beboerformand for ejerforeningen Mathias Fabricius fortæller, at boligejerne 22. november tager stilling til påbuddet fra Københavns Kommune om at sænke brostenene. Derfor har beboerne ikke forholdt sig til, hvad de vil gøre.

»Spørgsmålet har været, hvordan vi kunne regulere pendlertrafikken, fordi vi har problemer med cyklisterne og gerne vil tilgodese de gående, turisterne og os selv, da det ikke er en vej. Vi har fået en byggetilladelse af kommunen til at hæve belægningen, som efterfølgende så er blevet trukket tilbage efter politisk pres,« siger Mathias Fabricius og fortsætter:

»Min egen personlige holdning er nok, at vi følger påbuddet, fordi vi har ikke lyst til at lægge os ud med kommunen. Så må vi bagefter ansøge om at få lov til at hæve brostenene igen, selvom det har kostet os 40.000 kroner. Dem må vi så søge kommunen om erstatning for, hvis vi får medhold,« siger han.