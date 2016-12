Julekoncert skaber håb for udenlandske prostituerede

Støtte. For tiende år i træk står Reden International og Ensemble Hovaldt bag den traditionsrige velgørende julekoncert i Københavns Domkirke.

Af Jesper Marthin

Julekoncert: Selvom de er tydelige i gadebilledet på Vesterbro, lever udenlandske kvinder i prostitution en skyggetilværelse. Flere af kvinderne er udsat for menneskehandel, og de fleste lever her uden lovligt ophold. Det betyder, at de ikke er omfattet af de offentlige hjælpe- og sundhedstilbud, som vi andre er.

Ved den velgørende julekoncert for de udenlandske protistuerede deltager traditionen tro den internationalt anerkendte mezzosopran Andrea Pellegrini som solist for femte år i træk. I år får hun selskab af sopranen Louise Fribo og for første gang af den unge sopran, Sofie Elkjær Jensen, der netop er ansat i Det Kongelige Teaters solistkorps.

Desuden deltager professionelle musikere fra store europæiske orkestre, blandt andre Phillip Cobb fra London Symphony Orchestra og Ian Bousfield fra Wiener Philharmonikerne. Endelig medvirker de bedste musikere fra Copenhagen Phil og Det Kongelige Kapel.

Ved koncerten spilles værker af blandt andre Bach, Bizet, Schubert, Händel og forskellige engelske juleklassikere.

Billetter koster 180 kroner og kan købes kontant i døren eller via Mobilepay. Man kan også forudbestille billetter ved at skrive til info@redeninternational.dk