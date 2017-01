Hvem og hvad skal være i Kulturhuset Indre By 3.0?

Visionsdag. Borgere, kulturelle iværksættere og brændende sjæle inviteres til at være med til genopfinde og nytænke Kulturhuset Indre By.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

FÆLLESSKAB: Kulturhuset Indre By ligger attraktivt – men måske lidt skjult – centralt midt i Nansensgadekvarteret. Kulturhuset har omkring en kvart million besøg om året fra folk med mange forskellige ærinder lige fra badminton og floorball til brætspil og swingdans. Men huset har potentiale til meget mere, og derfor inviterer Indre By Lokaludvalg og DIT:KBH alle interesserede borgere til ’visionsdag’ onsdag 18. januar.

»Vi skal finde ud af, hvad det her hus skal bruges til fremover, og hvordan det kan bruges bedre,« siger formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann:

»Det er ikke et hus, der er særligt udadvendt, og selv folk, der bor i kvarteret lige rundt om hjørnet ved nærmest ikke, at det er der. På den måde, så er Indre By nærmest støvsuget for noget af det, som man kender fra de andre bydele: Idrætsfaciliteter: Steder hvor foreninger kan være og steder hvor ildsjæle kan lave deres aktiviteter,« siger han.

Værdi og samlingskraft

Visionsdagen bliver arrangeret i samarbejde med DIT:KBH, som driver Kulturhuset Indre By og en række andre kulturinstitutioner rundt i byen, blandt andet Huset KBH, og her er Jakob Kwederis, chef for DIT:KBH enig i, at Kulturhuset har en masse potentiale:

»Der var knap 160.000 besøgende i 2016, og det siger os, at Kulturhuset godt kan bruges mere aktivt i flere timer af døgnet og på flere måder. Og så har vi en helt konkret målsætning om, at udviklingen af Kulturhuset Indre by sker gennem samskabelse, frivillighed og kulturelt iværksætteri,« siger Jakob Kwederis, som ser frem til at inddrage Indre Bys borgere i arbejdet for at gen- og nytænke Kulturhuset Indre By.

»Der er allerede nogle ideer og tanker, men dem parkerer vi, fordi vi meget hellere vil i i dialog med bydelens ildsjæle, foreninger, borgere og brugere i forhold til, hvordan vi kan nytænke det her. Vi vil hellere gå i dialog frem for at sætte en fast kurs, så vi sammen kan udvikle huset og lave et Kulturhus Indre By version 3.0,« siger han.

En løbende proces

De forhåbentlig mange fremmødte til visionsdagen må meget gerne komme med hovedet fuld af drømme, visioner og konkrete ideer. Blandt andet om en (alternativ) brug af lokalerne, nye arrangementer og aktiviteter, kulturhusets rolle i fremtiden og hvordan kulturhuset kan støtte forskellige områder i Indre By.

Til gengæld byder arrangørerne så på aftensmad i hyggelige rammer, og så bliver al det tankegods, som aftenen resulterer så brugt i arbejdet med at udvikle huset.

Det bliver en løbende proces, fortæller Jakob Kwederis, som heller ikke vil sætte nogle deadlines eller slutdato på arbejdet. Tværtimod faktisk:

»Det kan godt være, at vi fortsætter denne dialogproces hen over året, for vi har store ambitioner på vegne af den bygning og den ramme, som jo ligger utrolig attraktivt med en fed plads ude foran, og så nogle fysiske rammer, som rummer en masse muligheder,« siger han.

Brugt af borgerne

For Indre By Lokaludvalg er forhåbningerne også store, og man håber ligefrem, at den ny version af Kulturhuset Indre By kan skabe en ny type fællesskab og foreningsdeltagelse i en bydel, hvor der faktisk ikke er så mange muligheder for den slags.

»Det, jeg gerne vil have, er, at det bliver et sted, der bliver brugt af folk fra bydelen. Jeg er på sin vis ligeglad med, hvad det er, det bliver brugt til. Det, der betyder noget, er, at det er noget som folk fra bydelen gerne vil lave. Det er det, der er det vigtige for mig.,« siger Bent Lohmann.

Visionsdag. Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3. Onsdag 18. januar klokken 17.30-20.30.