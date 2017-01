Fra på lørdag kan du løbe på skøjter på Postgrunden

PÅ GLATIS. På Postgrunden, der skal omdannes til et nyt byområde, bliver det muligt at komme på glatis med den røde postbygning som nærmeste nabo.

Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

TIETGENSGADE: »Vandet er stift,« som Stampe siger det så malerisk til Bambi i Disneys juleshow.

Men endnu ikke på Søerne, hvor frosten langtfra har gjort vandoverfladen fast nok. Derimod på Postgrunden i Tiegtensgade, hvor der er planer om storstilet byggeri og mondænt hotel i den gamle postbygning.

På lørdag 21. januar klokken 10 bliver der åbnet for en udendørs skøjtebane på Postgrunden ved Københavns Hovedbanegård.

Skøjtebanen på omkring 600 kvadratmeter er gratis for alle. Man kan bruge sine egne skøjter, men der er også mulighed for at leje.

Master Fatman musicerer

Skøjtebanen er opstillet af Danica Ejendomme og Nordic Choice Hotels som led i omdannelsen af det gamle postområde til et nyt byområde med erhverv, boliger og grønne områder i en bypark langs jernbaneterrænet.

Åbningen af skøjtebanen bliver fejret på lørdag med masser af god musik leveret af DJ Master Fatman klokken 10-16.

Desuden er der mulighed for at købe tacos fra Jonathan Madsens madcykel og økologiske rugbrødssandwiches fra Nordicfastfood.

Reflektor Light Festival søger for varmt lys og den rette stemning omkring skøjtebanen.

Skøjtebanen er åben hver dag i tidsrummet klokken 10-20 helt frem til midten af marts.

Så det er bare at tage familie eller venner i hånden, snøre skøjterne og holde balancen på isen.

Der er indgang til skøjtebanen fra Tietgensbro lige ved Københavns Hovedbanegård.