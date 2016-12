Forvaltning vil lukke omstridt hundegård på Sankt Pauls Plads

Status. Teknik- og Miljøforvaltningen vil snarest holde et møde med Indre By Lokaludvalg om den videre planlægning af Sankt Pauls Plads.

Sankt PAuls Plads: I en del år har flere beboerne i Nyboder-kvarteret følt sig stærkt generet af, at Sankt Pauls Plads bliver brugt som hundelufterareal.

Udviklingen af pladsen har dog gået lidt trægt, da Teknik- og Miljøforvaltningen havde regnet med, at Sankt Pauls Kirke skulle lukke i forbindelse med nedlæggelsen af flere københavnske kirker for godt tre år siden. Det skete som ventet ikke, og siden har der været en længere dialog om, hvad der skal ske med pladsen.

Senest har Indre By Lokaludvalg i juni i år afholdt en workshop om udviklingen af Nyboder-kvarteret, herunder Sankt Pauls Plads, hvor der kom flere ideer til, hvordan kvarteret kan udvikles. Nogle af disse ideer har lokaludvalget sendt videre til Teknik- og Miljøforvaltningen.

»Vi har brugt flere af inputtene fra workshoppen i sommer i vores oplæg til forvaltningen om udviklingen af Sankt Pauls Plads. Især var der en lang række ideer, som drejede sig om, at der skal være flere sociale ting på pladsen. Det skal være ting, der inkluderer hinanden, og ikke være for særgrupper,« siger formand for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann, der også fortæller, at hovedparten af de personer, som har svaret på en spørgeskemaundersøgelse fra lokaludvalget om, hvordan Sankt Pauls Plads skal indrettes, helst ser, at hundelufterne kommer væk fra pladsen. Derfor vil Indre By Lokaludvalg også se på, hvad muligheden er for at flytte hundegården.

Hundegård skal flyttes

I planerne for Sankt Pauls Plads arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen da også på at flytte hundegården.

»Det, vi arbejder på i forvaltningen, er, at vi vil lukke hundegården på Sankt Pauls Plads til fordel for en ny hundegård på Eidsvoll Plads. Det næste skridt i processen er, at vi vil tage et møde med lokaludvalget om den videre planlægning,« siger centerchef Bianka Saarnak fra Teknik- og Miljøforvaltningen i en skriftlig kommentar til City Avisen.