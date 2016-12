En skov rykker ind på Rådhuspladsen i 2019

RÅDHUSPLADSEN. Når metrobyggeriet på Rådhuspladsen er færdigt i 2019, vil pladsen tage sig meget anderledes ud end tidligere. Formanden for Indre By Lokaludvalg mener, at borgerne burde være blevet taget mere med på råd.

Af Julie Stougaard

js@minby.dk

BYRUM: At en hel lille skov bestående af omkring 60 træer skulle rykke ind på Rådhuspladsen, når det store, grønne metrohegn er borte, og metroen er køreklar, var der nok ikke så mange, der havde set komme. Men det er nu engang en del af Teknik- og Miljøforvaltningens plan for fremtidens Rådhuspladsen.

Igennem skoven skal der løbe en dobbeltrettet cykelsti. Metroens indgange og ovenlysvinduer vil ligne toppe af isbjerge, som man også kan bruge som siddepladser, og så skal dragespringvandet rykkes tilbage på sin gamle plads, nemlig i midten af pladsen, hvor det var placeret indtil 1954. Et flytteprojekt, der koster cirka 12 millioner kroner, da det skal genetableres og udstyres med et teknikrum.

»Udvalget har det på samme måde som de fleste københavnere. Man synes, dragespringvandet hører til inde på midten, og at den der lidt hengemte plads ude i siden ikke rigtig er rimelig over for det. Så nu er planen der i hvert fald, så nu skal vi ud at finde noget finansiering. Og der er det mit håb, at vi kan lave et samarbejde med finde, som vil synes, at det her er en god idé at bidrage til,« lyder det fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

De mange nye træer skal danne en ramme for pladsens aktiviteter og give den mere karakter, tilføjer han.

»Rådhuspladsen vil komme til at fremstå mere hel, end den har været tidligere. Pladsen kommer til at gå helt ned til Utrecht-bygningen nede for enden, og så får vi dermed anledning til også at plante en lille lund der og lade en cykelsti gå igennem, således at de cyklister, som jo, allerede i dag, ulovligt kører tværs henover Rådhuspladsen, fremover kan komme til at gøre det under lidt mere ordnede forhold,« siger Morten Kabell.

Formand savner dialog

Forvaltningens planer for Rådhuspladsens nye look fremkalder ikke klapsalver hos formanden for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann, som mener, at der har manglet en dialog med brugerne af pladsen.

»Man har været for langt fremme for tidligt med, hvordan detaljeplanlægningen har skullet være, uden at borgerne egentligt har kunnet få indflydelse på det,« lyder udmeldingen fra formanden.

Efter hans mening er den største udfordring, at der ikke er blevet tænkt en helhedsplan for Rådhuspladsen. Han henviser til, at lokaludvalget er blevet skåret af, når de har forsøgt at skabe en dialog.

»Vi har fået at vide, at ’det er besluttet, og det står i metroloven, så det skal være sådan’. Det er jo fair nok, at metroselskabet har nogle anlægslove, men det gør dem lidt fastlåst,« siger Bent Lohmann og tilføjer:

»Det kunne man måske lære af og sige, at næste gang, man laver de her anlægslove, så åbner man nogle ting op i dem, så man kan sige, at den her detaljeudformning skal laves med en stor grad af lokal involvering, for det er immervæk de lokale, der skal leve med det.«

Vil lukke Vester Voldgade

Borgmesteren er uforstående over for Bent Lohmanns kritik i forhold til borgerinddragelse.

»Nu er det jo længe siden, lokalplanen blev vedtaget, og den blev vedtaget efter en meget stor, folkelig debat. Der var en del borgere, der blandede sig i blandt andet, hvordan vores metroforpladser skulle se ud,« lyder det fra Morten Kabell.

De kan dog begge glæde sig over nyheden om, at forslaget om at undersøge muligheden for fortsat at lukke Vester Voldgade er blevet vedtaget.

»Forvaltningen skal vende tilbage til udvalget med en samlet trafikplan for Vester Voldgade, Nørre Kvarter og de omkringliggende områder, så vi får kigget tingene ind i en helhed og får set på, hvad der kan lade sig gøre i forhold til at trafikdæmpe Vester Voldgade eller måske helt fjerne trafikken derfra,« siger Morten Kabell glad.