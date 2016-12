DF: Julefestival skal tiltrække turisterne

gaveregn. Kulturborgmester Carl Chr. Ebbesen vil bruge tre millioner kroner på en københavnsk julefestival.

Af Jesper Marthin

jma@minby.dk

Forslag: En julefestival i København står højt på Dansk Folkepartis ønskeliste. Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen går ind til næste uges forhandlinger om fordelingen af de overskydende kommunale kroner fra det seneste budgetår – den såkaldte overførselssag – med et ønske om at få afsat tre millioner kroner til en julefestival i hovedstaden.

Tanken er at tiltrække både danske og udenlandske turister til byen om vinteren, så det ikke bare er i sommermånederne, at det myldrer med turister i København.

Det skal gøres ved at skabe konkrete aktiviteter i kulturinstitutioner og udvikle et fysisk og et digitalt kort med oplevelsesruter, hvor julens historie og traditioner danner rammen for aktiviteterne.

Julemad og vinterbad

»Det kan for eksempel være en oplevelsesrute, hvor nogle turister ser en udstilling om ny nordisk mad på et museum, spiser dansk julemad på en restaurant og efterfølgende vinterbader i havnen,« siger Carl Christian Ebbesen.

Oplevelsesruterne skal udvikles i samarbejde med kommercielle og kulturelle aktører i København, ligesom festivalprojektet skal tænkes sammen med byens eksisterende tilbud og events.

Julefestival for hele byen

I første omgang er der søgt om tre millioner kroner til at afholde Copenhagen Christmas Festival fra 2015-2018.

Men hvis det står til Maria Auchenberg, kommunikationsansvarlig hos KBH K – Commerce & Culture, der organiserer de erhvervsdrivende i Indre By, og som er medforslagsstiller på projektet, så skal julefestivalen være permanent.

»Vi står i forvejen for juleudsmykningen i Indre By, så det er en udbygning, hvor vi selvfølgelig gerne vil tilbyde spændende oplevelser for at få folk ind til byen. Det vil samtidig kunne øge væksten i julehandlen for vores medlemmer,« siger hun.

Ifølge Maria Auchenberg skal butikkerne byde ind med noget ekstra i form af sjove og anderledes oplevelser som for eksempel en julemand eller en koncert. Samtidig ser hun gerne, at julefestivalen når ud til andre bydele i København og på Frederiksberg, så hele byen kan samles om tiltrække folk udefra.