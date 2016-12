De unge fra Nørrebro kom til City med pakker og ris

Generationsmøde. Nybodergårdens ældre fik julebesøg fra en gruppe unge fra Ydre Nørrebro, og sammen havde unge og ældre en knashyggelig aften.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

Julehygge: Stemningen var høj, og julehyggen var massiv, da de ældre på plejehjemmet Nybodergården i torsdags fik besøg fra cirka 15 unge fra Ressourcecenter Ydre Nørrebro, som selv havde bedt om lov til at komme forbi og julehygge.

Med sig havde de unge Nørrebroere medbragt ingredienser til risalamande og pakker til pakkeleg.

De unge fra RCYN, som jo er et aktivitets-, frivilligheds-, projekt-, lektiecafe- og rådgivningscenter for unge mellem 13 og 18 år på Ydre Nørrebro, havde fået til opgave at lave et julevelgørenhedsarrangement, og de unge valgte selv, at det netop skulle være Nybodergårdens ældre, som de gerne ville julehygge med.

Og som billederne tydeligt viser, så var det en glimrende succes. En rigtig julehistorie.