Christianshavnerbørn er flyttet ind i ny, blæret børneby

BØRNEBYEN. Institutionen Krudthuset er netop rykket ind i Danmarks største daginstitution i Børnebyen i Prinsessegade, hvor børnene har fået deres egen miniversion af København.

Af Julie Stougaard

js@minby.dk

CHRISTIANSHAVN: En rundvisning i daginstitutionen Krudthusets nye omgivelser i Prinsessegade kan hurtigt tage pusten fra én.

Institutionen er flyttet ind i et vinkelhus i Christianshavns nye børneby og udgør to etager, som er delt i to fløje, der igen bliver delt i en række mindre og større enheder.

Jo jo, man fornemmer hurtigt, at man er kommet indenfor i Danmarks største daginstitution, og undertegnede og fotografen sørger for at holde sig tæt til Krudthusets leder Trine Holmgreen, som hjemmevant viser rundt i børnebyens småbørnsafdeling, hvor 300 børn fordelt på otte vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper holder til.

Men det er måske ikke så mærkeligt, at overvældelsen er stor. For betegnelsen ’børneby’ er ikke tilfældig. Arkitektvirksomheden COBE, der står bag børnebyen, har valgt at tage udgangspunkt i København og lave en miniversion af storbyen til børnene. En børneby, der er opdelt i kvarterer, som adskiller sig fra hinanden med gader i mellem sig. Nøjagtigt på samme måde som i det virkelige København.

Det betyder, at børnene i Krudthuset blandt andet har adgang til restaurant, bibliotek, drivhus samt forskellige byrum og pladser uden på noget tidspunkt at skulle forlade børnebyen. Det er alle elementer, som også findes i København, som går igen i børnebyen, blot i børneskala.

Populær glidetur

Dette børneparadis er udviklet i tæt dialog med brugerne, inklusiv Trine Holmgreen, med det mål at skabe intet mindre end verdens bedste børneby, hvor der er taget hensyn til børnenes behov. Alle lokalerne i Krudthuset er minimalistisk indrettet med rå betonvægge, neutralt linoleum og lyse træmøbler, og alt lugter nyt og friskmalet.

Børnene virker dog rimelig upåvirkede af de blærede omgivelser. De er fuldt fordybet i deres leg. På en af gangene har tre små drenge i børnehavealderen stor fornøjelse ud af at kure hen ad de nye gulve på knæene.

»Så længe, børnenes kammerater er her, betyder det ikke så meget for dem, at det er nye lokaler. De tilpasser sig hurtigt,« siger Trine Holmgreen med et smil.

Hjem kære hjem

For personalet er det en stor glæde endelig at være rykket ind i den færdige børneby. Krudthuset har været genhuset på Islands Brygge, mens byggeriet har stået på, men har tidligere ligget på nabogrunden til børnebyen.

»Så det er ligesom at komme hjem igen,« siger Trine Holmgreen.

Planlægningen af Krudthuset begyndte for hele fem år siden, og det er derfor meget stort endelig at gå rundt i det færdige resultat, forklarer hun.

Der går dog noget tid, før den samlede børneby står helt færdig.

Nu hvor småbørnsafdelingen står færdig, begynder etape to, hvor eksisterende bygninger på den modsatte del af grunden rives ned og et nyt hus til fem fritidsgrupper skal opføres.

Det forventes at stå færdigt til efteråret 2017.