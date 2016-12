Børnescene køber sig tid til at drive teater

FREMTIDSPLANER. Anemone Teatret har forgæves forsøgt at komme politikerne i møde med flere tiltag og sætter nu deres prøvelokaler i en lejlighed i Kroghsgade til salg, så de kan fortsætte som børneteater i hele 2017.

IINTERVIEW: Det er ikke nogen nem opgave, som den nye administrative leder af Anemone Teatret, Sidsel Ramdal, står overfor.

I foråret fik børneteatret nemlig at vide, at de ikke længere ville være en del af støtteordningen for små storbyteatre for perioden 2017-2020. Dermed mister teatret knap tre mio. kroner i støtte om året fra årsskiftet.

Senest har Anemone Teatret ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om at få støtte på 900.000 kroner til at lave et teaterkulturhus for børn i 2017.

Politikerne i udvalget sendte ansøgningen videre til de nyligt overståede budgetforhandlinger i Københavns Kommune, men her blev Anemone Teatret slet ikke nævnt.

»Vi oplever egentlig, at politikerne gerne vil os, og vi har heller ikke mødt nogen direkte modvilje. Men vi fik altså ikke nogen penge ved budgetforhandlingerne, så nu sætter vi vores prøvelokaler i Kroghsgade til salg, så vi kan fortsætte i hele 2017. Vi bruger en livlinje og håber så på at komme med i budgetaftalen næste år,« siger Sidsel Ramdal, der glæder sig over, at billetsalget til den igangværende forestilling, ’Frøken Ignora eksploderer’, der kan ses frem til på søndag, allerede har solgt over 10.000 billetter og er blevet forlænget med en uge.

Mange har ringet forgæves efter billetter, så derfor bliver forestillingen genopsat i næste sæson.

Udvide aktiviteterne

Anemone Teatret har ellers forsøgt at gøre flere tiltag for at komme politikerne i møde.

»Vi har foretaget et generationsskifte, har fået ny bestyrelse og har fornyet os, hvor det giver mening. Det havde vi sådan set også planlagt, men vi har bare rykket det frem. Nu bruger vi alle kræfter på at skaffe finansiering til at drive teater i fremtiden. Det har da også fået os til at tænke over, hvad der går godt, og hvor vi kan udvikle os. Man kan sige, at det er en ny fødsel, og alt det, som sker nu, kommer til at forme os fremover,« siger Sidsel Ramdal, som også har talt med det andet børneteater i Indre By, Zangenbergs Teater, som også er ude af støtteordningen for små storbyteatre fra årsskiftet, om et fremtidig samarbejde, men har vurderet, at det i øjeblikket ikke giver nogen mening, da begge teatre efter nytår ikke modtager nogen form for offentlig støtte.

Planen er stadig at lave et børnekulturhus i Indre By, som skal være et kulturhus for alle københavnere.

»Vi kan udvide workshoppene i Anemones Teaterhave til private, have flere partnerskaber med skolerne, som vi eksempelvis har med Sølvgades Skole, og have aktiviteter i ferierne udover forestillingerne. Scenen kan jo også bruges til musikarrangementer og alt muligt andet,« siger hun.

En del af fødekæden

Under alle omstændigheder kæmper Anemone Teatret videre og vil søge puljer og fonde og være i tæt dialog med politikerne, fordi Sidsel Ramdal mener, børneteatret har en berettigelse.

»Teater er et medie, som har en anderledes tilgang end en iPad, hvor man bare bruger fingeren til at trykke med. Der er en nærhed, som foregår her og nu. Vi præsenterer ikke en løsning, men fortæller om livets store emner, som man kan tage med som familie og sætte tanker og følelser i gang. Og så er vi en del af fødekæden, hvor vi er med til at skabe interessen, så folk også går i teatret som voksne,« siger Sidsel Ramdal.