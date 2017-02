Biltrafikken i Nørre Voldgade er halveret

Trafiktællinger. Ombygningen af Nørreport Station har halveret biltrafikken i gaden, uden at parallelgaderne er blevet belastet af mere trafik.

Af Jesper Marthin

Nørre Voldgade: Da politikerne i København besluttede at ombygge pladsen ved Nørreport Station, frygtede flere, at det ville give trafikkaos som følge af nedlæggelsen af kørebanerne, så stationsforpladsen kunne smelte sammen med Frederiksborggade og give bedre forhold for de mange fodgængere mellem stationen og Middelalderbyen.

Nu viser helt nye trafiktællinger, at trafikken på Nørre Voldgade er halveret fra 22.000 køretøjer i 2008 til blot 11.000 i dag. Og at biltrafikken i de parallelle gader, Nørre Farimagsgade og Nørre Søgade, også faldet med henholdsvis 1.000 og 2.000 køretøjer. Til gengæld er antallet af fodgængere i Frederiksborggade steget fra 29.000 til 37.000 i samme periode.

»Tallene for trafikken på Nørre Voldgade efter ombygningen af Nørreport Station taler deres klare sprog. Det burde indgyde til mere mod til at tage denne type beslutninger på Rådhuset,« siger Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Morten Kabell i en pressemeddelelse.

Cykeltrafikken er steget

Dykker man ned i tallene, kan man se, at antallet af lastbiler også er mere end halveret, så der i dag kører knap 500 lastbiler i døgnet mod mere end 1.100 i 2008.

I Nørre Voldgade er også antallet af cyklister faldet fra 9.500 til 7.000 dagligt. Til gengæld er cykeltrafikken steget i både Nørre Søgade og Nørre Farimagsgade.