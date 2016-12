Beboere kæmper med støj i det københavnske natteliv

STØJGENER. En ny restaurations- og nattelivsplan skal blandt andet begrænse gener fra nattelivet. Formanden for Nørre Kvarters Beboerforening har ikke de store forventninger til planen.

Af Jesper Marthin

RESTAURATIONSPLAN: I udkastet til den nye restaurations- og nattelivsplan er der fokus på fire indsatsområder, som handler om at begrænse gener fra nattelivet, udvikle Københavns bydele, skabe tryghed og ligebehandling i nattelivet og have et veldrevet restaurationsmiljø.

Københavns Kommune skal indskærpe de gældende regler for støj, lugt, affald og udendørsservering overfor restaurationerne, og Bevillingsnævnet skal lægge øget vægt på hensynet til borgernes nattesøvn på hverdage, når de giver alkoholbevillinger.

»Vi har et ønske om, at byen skal udvikle sig i balance mellem at være en spændende og levende by, men hvor der samtidig skal være plads til, at man kan bo og leve i byen og få sin nattesøvn. Derfor er det nødvendigt med en revision af restaurationsplanen,« siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), der understreger, at der er tale om et udkast, som først skal diskuteres på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget 3. november.

Stille krav til barejerne

»Vi står med nogle udfordringer i Indre By, hvor folk går ud på gaden og ryger på grund af rygeloven. Det er til stor gene for beboerne, og derfor skal vi stille krav til restaurationsejerne om at gøre noget ved udeserveringen. Vi vil gerne have ideer til at få festen væk fra gaden og vil også gerne se på, om der skal gives flere penge til rengøring i gaderne,« siger Carl Christian Ebbesen.

Han mener, at København kæmper med fortidens synder, hvor man tillod udeservering og gav for mange alkoholbevillinger om natten.

»Så længe restaurationsejerne lever op til lovgivningen, kan de fortsætte som hidtil. Men hvis jeg kunne bestemme, ville de fleste steder kun have alkoholbevilling til midnat. Hvis nye skal have tilladelse til at sælge alkohol om natten, skal de komme med forslag til, hvad de vil gøre for at begrænse støjen i gaderne. Dem, der gør en indsats, skal have lettere ved at få en alkoholbevilling, mens dem, der er ligeglade, skal have sværere ved at få en bevilling,« siger Carl Christian Ebbesen, der glæder sig til at høre, hvad de andre politikere vil, og få en dialog med beboere og restaurationsliv.

Skyder ansvaret fra sig

Søren Rud er formand for Nørre Kvarters Beboerforening og har været med til at komme med input til udkastet til den nye restaurations- og nattelivsplan. Han har ikke særlig høje forventninger til den nye restaurationsplan.

»Den reviderede restaurationsplan for 2013 er ikke blevet fulgt, så hvis man spørger de involverede parter, skulle der også ske noget. Men i praksis sker der ikke noget, og alle skyder ansvaret fra sig. Mine forventninger til den nye restaurationsplan er ikke særligt høje, som du nok kan høre. Det er ikke en plan, som for alvor tager fat i problemerne i nattelivet,« siger han.

Hvis der for alvor skal ændres noget, skal beboerne i Nørre Kvarter blandt andet have en observatørstatus i Bevillingsnævnet.

»Det er os, som bor i kvarteret og må leve med støjen. Det ville også hjælpe at sætte ind overfor udeserveringen, så man kun kan servere til kl. 22 i stedet for kl. 24. Og så ville det også hjælpe på støjen i gaderne, hvis man ikke måtte tage drikkevarer med ud,« siger Søren Rud.

Efter mødet i Kultur- og Fritidsudvalget 3. november bliver udkastet til den nye restaurations- og nattelivsplan sendt i høring. Resultatet af høringen bliver først forelagt for Bevillingsnævnet og senere Kultur- og Fritidsudvalget. En endelig restauration- og nattelivsplan skal godkendes af Borgerrepræsentationen inden sommerferien 2017.