KONKURRENCE: Vind billet til Kaya Brüel-koncert

Kaya Brüel fejrer 25 års jubilæum med et nyt album og en turné, der 28. januar bringer hende til Kulturhuset Islands Brygge. Tre læsere kan vinde hver to billetter samt to cd’er med det nye album.

Af HANNE BJØRTON hab@minby.dk BRYGGEN: Sangerinden Kaya Brüel debuterede 30. september 1991 som det nye, lovende skud i musikbranchen i en alder af bare 19 år med albummet ’KAYA’, der solgte over 85.000 eksemplarer. Hun blev kendt for sine coverversioner af ’Shower The People’ og ’Traffic Jam’. Præcis 25 år senere, 30. september 2016, udsendte Kaya sit nyeste og 10’ende soloalbum ’Nu & Nær’, der inviterer lytteren indenfor i et elektronisk univers med meget personlige sange. Den nye udgivelse og jubilæet fejres med en koncertrække, der rummer et genhør med nogle af de gamle sange, samt et bekendtskab med hendes nye, personlige sange, sunget på dansk. Pladen er produceret i et moderne, elektronisk univers i samarbejde med produceren Thor Finland, og med Kayas smukke stemme som omdrejningspunkt. Kaya har selv haft fingrene i hver detalje, hvad angår arrangementer og produktion og alle vokaler er indspillet hjemme i arbejdsværelset. Sangene handler om livet, om hvor hun er nu, og om hvad tiden har bragt af oplevelser og følelser. Udover en imponerende sangkarriere, har Kaya haft stor succes som skuespiller på de danske og udenlandske teaterscener, med blandt andre forestillingerne ’Woyzeck’ af Wilson og Waits, ’Maria de Buenos Aires’ og ’Pigen med paraplyerne’. I august medvirkede hun i den musikalske komedie ’DIRCH’ i Glassalen i Tivoli. Og her i 2017 medvirker Kaya desuden som en fjerdedel af pigecomedygruppen City Singler, der har premiere på deres fjerde show, ligeledes i Glassalen. Vind billetter og cd Koncertrækken bringer lørdag 28. januar Kaya Brüel til Kulturhuset Islands Brygge med såvel nye som gamle numre. Og i samarbejde med Kulturhuset Islands Brygge kan Amager Bladet udlodde 3 x 2 billetter til koncerten 28. januar samt seks eksemplarer af cd’erne ’Nu & Nær’. For at deltage i lodtrækningen skal du blot svare rigtig på følgende spørgsmål: Hvad er titlen på Kaya Brüels debut-album? 1. Nu og her 2. KAYA 3. Ud & Se Send dit svar sammen med dit navn, adresse og telefonnummer i dagtimerne til mailadresen hab@minby.dk så vi har den senest tirsdag 17. januar. Mærk din mail ’Kaya Brüel’. Vinderne får direkte besked. Og alle andre kan købe billetter til koncerten i forsalg på www.k-i-b.dk.