VELGØRENHED: Donér din brugte cykel til socialt udsatte

SOCIALT GENBRUG. Kofoeds Skole hjulede i fredags kampagnen ‘Socialt udsatte cykler’ i gang på Christianshavns Torv. Københavnere opfordres til at donere gamle cykler, som skolen reparerer og giver videre til socialt udsatte borgere.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

CHRISTIANSHAVN: Cyklister, der fredag morgen passerede Christianshavns Torv, blev mødt af morgenfriske folk i skriggrønne t-shirts – blandt andre teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) og direktør for Cyklistforbundet Klaus Bondam – der serverede morgenbrød, sadelovertræk og tilbud om en hurtig reparation eller pumpning af cyklen.

Formålet var at gøre opmærksom på den nye kampagne ’Socialt udsatte cykler’, som Kofoeds Skole iværksætter i samarbejde med Metro Service A/S, Cyklistforbundet og Buddha Bikes.

Kampagnens skal få københavnerne til at se en social gevinst i at give brugte cykler videre til en socialt udsat.

Ifølge Københavns Kommune, er der flere cykler i København, end der er københavnere, men de socialt udsatte københavnere er dårligt repræsenteret i denne statistik.

Måske fordi mennesker i en udsat position ikke har råd til en cykel, og derfor ikke får den samme mængde motion, som de mange cyklende københavnere. De to ting, vil Kofoeds Skole forsøge at lave om på.

»Vi lever i en af verdens bedste cykelbyer, hvor cykelstierne er brede, og tålmodigheden stor over for det cyklende folk. Men har man for eksempel ikke råd til en cykel og må tage til takke med at vade byen tynd, kan man vel ligeså let blive udstødt af samfundet, på samme måde som man kan, hvis man går i beskidt og hullet tøj eller må samle flasker for at klare til dagen og vejen. Det er en stor del af den københavnske kultur at cykle, og kombinerer man det med den store mængde gratis og naturlig motion, man får ved at cykle, er man pludselig ikke en del af byen, hvis man ikke cykler. Og det er dét, som vi blandt andet forsøger at sætte fokus på med denne kampagne,« forklarer Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen.

Siden 1930’erne har københavnerne doneret tøj og møbler til Kofoeds Skole, som så gives videre til både skolens egne brugere samt brugere fra andre sociale tilbud. Socialt udsatte kan på Kofoeds Skole få udleveret en såkaldt startpakke, hvis de har været hjemløse og fået visiteret en bolig gennem kommunen. Drømmen er at tilføje en cykel til den pakke.

»I København og andre steder i landet er det efterhånden blevet kutyme, at man i stedet for at smide sit brugte tøj og møbler ud, giver det videre til et socialt tilbud eller en nødhjælpsorganisation. Så hvorfor skulle det samme ikke kunne gøre sig gældende angående brugte cykler?« spørger Robert Olsen.

Kampagnen løber frem til udgangen af september.

Læs mere på www.kofoedsskole.dk/udsattecykler