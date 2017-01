Ved du, hvad din bolig egentlig er værd?

På minby.dk har du nu mulighed for at få en anslået værdi af din bolig.

danbolig Niels Hald, som bl.a. har butikker beliggende på Amager, Frederiksberg, Østerbro og København K, giver nu borgerne i disse bydele mulighed for at få vurderet deres bolig online.

Endnu en boligberegner i rækken eller?

Til forskel for andre online boligberegnere udregnes boligens værdi ikke på rene statistiske data, men også ud fra en vurdering af danbolig Niels Hald’s ejendomsmæglere. Herved opnår boligejerne et langt bedre bud på boligens reelle værdi.

Det skal være let at få vurderet sin bolig

Alle kan få vurderet deres bolig, hvad enten de går i salgstanker, påtænker at omlægge deres lån eller bare gerne vil vide, hvad deres bolig er værd.

Udviklingen på boligmarkedet bevirker, at det kan være fordelagtigt, at få vurderet ens bolig med jævne mellemrum. Med den nye boligberegner tager det kun få minutter at indtaste de nødvendige oplysninger vedrørende ejendommen, og indenfor 48 timer ligger en anslået værdi af boligen i mailboksen – nemt og bekvemt.

Hvem står bag boligberegneren?

danbolig Niels Hald består af et team på hele 12 boligbutikker samt et erhvervs- og projektsalgscenter, som samarbejder om at sælge alt fra ejer- og andelslejligheder, rækkehuse, villaer til projektboliger m.fl.

Virksomheden har eksisteret siden 1973 og har med mere end 100 salg om måneden stor erfaring og ekspertise i salg af ejendomme.

For mere info: danbolig.dk og øvrige henvendelser

tlf. 3234 0400 / amager.strand@danbolig.dk