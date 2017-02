UDSTILLING: Affald som byggesten

ARKITEKTUR. I udstillingen ‘Wasteland – fra affald til arkitektur’ på Dansk Arkitektur Center ser den bæredygtige byggekoncern Lendager Group nærmere på, hvordan affald kan blive til nye ressourcer i byggeriet.

Af Hanne Bjørton

CHRISTIANSHAVN: Gulve af bildæk, lofter af plastikflasker og vægge af skrottet træ.

Det er bare nogle af eksemplerne fra Dansk Arkitektur Centers nye udstilling ’Wasteland’, hvor den bæredygtige byggekoncern Lendager Group udfordrer vores forhold til affald og inviterer os inden for i en nær fremtid, hvor affald vil få altafgørende betydning for måden, vi bor, lever, arbejder og forbruger på.

Vi kender efterhånden til vigtigheden af genbrug, men recycling får et ekstra gear med konceptet ’upcycling’, hvor materialet ikke bare bliver genbrugt men genanvendt til et nyt, forbedret materiale.

Fra udfordring til potentiale

I udstillingen demonstrerer Lendager Group for eksempel, hvordan beton kan blive endnu stærkere, hvis man blander det nye produkt sammen med gammelt, genbrugt beton.

»På den ene side står vi som samfund over for enorme problemer i form af klimaforandringer, forurening, øgede ressourcepriser og en hastigt voksende befolkning og middelklasse. På den anden side står vi også over for en unik mulighed for at vende udfordring til potentiale. Tricket er at forene innovation, samarbejde og god gammeldags sund fornuft og se muligheder og værdi i stedet for affald. Det gør vi i Lendager Group, men som samfund har vi brug for en fælles indsats på tværs af virksomheder, politikere og private borgere. Derfor glæder vi os til at åbne op og byde alle velkommen i Wasteland,« siger Anders Lendager, stifter og partner i Lendager Group.

Udstillingen tager udgangspunkt i seks forskellige materialer, blandt andet glas, beton og plastik. Først møder vi materialerne som restprodukter og følger derefter den transformation, der sker, så de kan blive til nye materialer, nye bygninger – endda til helt nye byområder, hvor alting genanvendes.

Blandt andet kan man opleve det danske Upcycle House, der er opført af Realdania By & Byg, og et eksempel på et hus, som udelukkende er fremstillet af upcycled materialer, blandt andet gamle shippingcontainere.

Resultatet er et hus opført med et meget lille CO2-fodaftryk, der samtidig er designet, så det kan tilpasse sig efter årstiden, opsamle regnvand og have høj udnyttelse af dagslyset. Huset har kostet en mio. kroner at producere, så det betaler sig også økonomisk at bygge på denne måde.

Æstetikken er heller ikke gået tabt – huset fremstår moderne og med mange detaljer.

Et affaldsløst samfund

Lendager Group er en af frontløberne, også internationalt, i upcycled produktion.

»De har en vision om et affaldsløst samfund, som vi rigtig gerne vil gøre konkret og håndgribelig for vores publikum. Udstillingen vil forandre den måde, vi anskuer affald på ved at sætte det i et fascinerende nyt lys, som en ressource af høj økonomisk og æstetisk værdi. Wasteland viser, at affald ikke længere er et restprodukt. Tværtimod. Det er vores vigtigste uudnyttede ressource,« siger Tanya Lindkvist, LIFE programchef, Dansk Arkitektur Center.

Wasteland vises til og med 17. april på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B. Entre 60 kroner.

Der kobler sig en række arrangementer på udstillingen – læs mere på www.dac.dk/wasteland