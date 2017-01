Tennishal ved Engvej droppet

LOKALPLAN. Skitseforslaget til en ny tennishal ved Engvej var ellers godkendt politisk, men i tirsdags blev et solidt flertal til et lige så solidt mindretal, og muligheden for en hal på arealerne ønskes nu fjernet helt fra lokalplanen.

Af Hanne Bjørton

DRAGØR: I august besluttede et flertal i byrådet bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Liste T og Dansk Folkeparti, at mageskifte et areal ved Strandengens SFO ved Engvej, så Dragør Tennis kunne opføre en tennishal der, i stedet for på et andet areal ved tennisklubben, for at sikre ’en optimal udnyttelse af bydelsparken og i harmoni med omgivelserne’, som der stod i sagsakterne.

Og 1. november sagde samme partier i by-, erhvervs- og planudvalget ja til, at der blev udarbejdet lokalplantillæg for tennishallen på basis af et skitseprojekt leveret af Dragør Tennis, der også selv ville betale byggeriet af hallen.

S: Vi er blevet klogere

Men på by-, erhvervs- og planudvalgets møde i tirsdags havde Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti i stedet fået nej-hatten på.

Socialdemokraterne stillede endog et ændringsforslag om helt at fjerne den nuværende mulighed for at bygge en hal ved at ændre den gældende lokalplan på det punkt.

Det forslag stemte samtlige partier for, undtagen Liste T.

Allan Holst (S) forklarer kovendingen:

»Du kan kalde det efterrationalisering, vi har lyttet til borgerne, og vi er blevet klogere. Vi har sagt ja til, at tennisanlægget bliver, hvor det er nu, der ligger det godt. Så er der hallen, som lokalplanen giver mulighed for. Vi mageskiftede, fordi tennisklubben havde et areal midt i det hele, og hvis der skulle være en hal, skulle den ikke ligge der.«

»Når vi nu siger nej, er det fordi, det er synliggjort, hvor høj hallen bliver, samt hvad beboerne på Strandjægervej og i området siger til det. Det var vores vurdering, at hvis vi sendte det i høring, ville det give så meget modstand, at vi lige så godt kunne standse det nu,« siger Allan Holst.

Der lå i sagen to indsigelser, en fra Grundejerforeningen Strandjægervej samt en fra en privatperson på vejen.

Konservativ mærkesag

Ud over de to officielle indsigelser har medlemmerne i by-, erhvervs- og planudvalget også modtaget et råd på mail fra Hollænderhallens Brugerråd.

Brugerrådet peger på, at der som beskrevet i udviklingsplanen for Hollænderhallen og områderne ved hallen bør samles et idræts- og kulturcenter her, og at det er hensigtsmæssigt at flytte tennisklubben helt fra Engvej til området omkring Hollænderhallen. Brugerrådet foreslår, at der bygges en multihal ved Hollænderhallen, der også kan omfatte tennis.

De konservative samt Asger Larsen, nu i Liberal Alliance, har i mange år haft det som mærkesag at samle kommunens idrætsfaciliteter ved Hollænderhallen.

»For os ligger brugerrådets udtalelse i forlængelse af, hvad vi har sagt i mange år. Der er en udesæson og en indesæson, og det er ikke en naturlov, at tennisbanerne og en tennishal skal ligge ved siden af hinanden. Når vi har sagt nej, skyldes det hensynet til boligejerne. De har købt boliger i tiltro til en lokalplan, der kun tillader otte meter høje bygninger. Tennisklubben skal nu overveje om de vil ind i en positiv dialog om en placering af en hal ved Hollænderhallen – det er lidt op til dem,« siger de konservatives gruppeleder Kenneth Gøtterup.

Dragør Tennis vil gerne vente med at udtale sig, indtil klubbens bestyrelse har holdt møde om sagen onsdag i denne uge, siger formand Jens Hollesen.

Sagen skal også behandles i økonomiudvalget 19. januar og i byrådet 26. januar.