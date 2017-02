Tennisformand: Et håndslag og en aftale er ikke nok i politik

HAL DROPPET. Et flertal i Dragørs byråd vedtog torsdag at fjerne lokalplanens mulighed for at bygge en hal ved Engvej. Dragør Tennis vil gøre hvad den kan for at finde en anden løsning, så klubbens ungdomsafdeling ikke går i stå.

Af Hanne Bjørton

DRAGØR: Et flertal i byrådet, bestående af A, C, I, O og V, fasttømrede i torsdags by-, erhvervs- og planudvalgets beslutning fra 10. januar om i lokalplanen at fjerne muligheden for at bygge en hal ved Engvej.

Her har Dragør Tennis ellers i to år planlagt for egen regning at bygge en indendørs træningshal til vintertræningen, for at fremme en voksende ungdomsafdelings udvikling.

Først var der aftalt én placering af hallen med omtrent lige stor afstand til Engvej og Strandjægervej. Så besluttede et flertal i byrådet at tilbageføre brugsretten til et areal, der tidligere hørte til tennisklubben, lige nordøst for Strandengens SFO, og lade klubben bygge hallen her.

Men den placering – som tennisklubben ikke havde bedt om – vakte så meget protest i lokalområdet, blandt andet fordi den lå meget tæt på Strandjægervej, at Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti ændrede mening og nu slet ikke ønsker en hal ved tennisklubbens baner.

»Vi har brugt fem år på at få vores ungdomsafdeling til at vokse. Vi har nu over 200 børn, der synes, det er sjovt at spille tennis. Men vi har spildt to år på at få en indendørs hal – det her kunne politikerne have fortalt os for et år siden. I alle andre sammenhænge binder såvel mundtlige som skriftlige aftaler, men med politikere er det ikke nok at lave håndslag – det løber man bare fra,« siger formand for Dragør Tennis, Jens Hollesen.

Facebooks afgørende betydning

Han ærgrer sig over, at en lang debattråd på Facebook tilsyneladende har fået politikerne til at ændre holdning.

»Det kan ikke være rigtigt, at en stemning på Facebook fra ganske få personer skal bestemme, hvad vej politikken går i Dragør – det mister seriøsiteten,« siger formanden.

Klubben vil fortsat arbejde på at få en indendørs træningshal hurtigst muligt.

»Vi vil stadig gerne have en hal, så vi gør alt hvad vi kan for at finde en mindelig løsning, finde et sted til en hal – og i en proces der forhåbentlig ikke tager flere år. Når det kan tage ni år at få en svømmehal, kan man selvfølgelig ikke vide sig sikker,« siger Jens Hollesen.

Klubben har sendt et åbent brev til formanden for by-, erhvervs- og planudvalget, Allan Holst (S) og bedt om hans baggrund for at stille ændringsforslaget om at fjerne muligheden for at bygge en hal fra lokalplanen.

»Vi har rykket for et svar, men har ikke fået noget. Men det var vel, hvad man kunne forvente, desværre,« siger Jens Hollesen.