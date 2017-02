Tanke på Benzinøen kan koste liv

SKOLEBYGGERI. En eksplosion fra tanke på Benzinøen kan koste menneskeliv i det område, hvor kommunen har planer om en ny skole på Nordøstamager, hvis der atter kommer benzin i dem, fastslår en rapport fra Cowi.

Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

SUNDBYØSTER: En sky af benzin fra tankene på Prøvestenen – også kaldet Benzinøen – efter et udslip vil føre til dødsfald, hvis der er mennesker på den gamle gasværksgrund, hvor Københavns Kommune overvejer at bygge en ny skole, institutioner og idrætshal.

Det fremgår af en rapport, som Cowi har udarbejdet for kommunen i september 2016, hvori Amager Bladet har fået agtindsigt: »Mulig påvirkning af Amager Strandvej 3 fra ulykker på Prøvestenen«.

Billederne af en skolegård omsluttet af et eksploderende flammehav skaber yderligere tvivl om, hvorvidt den nye skole, der snart bliver behov for på Nordøstamager, kan ligge på kommunens gamle gasværksgrund Amager Strandvej 3.

Senest valgte børne- og ungdomsudvalget at suspendere nyoprettede skoledistrikter til den nye skole, fordi man venter på en sikkerhedsvurdering af netop Benzinøens potentielle krudttønder, som skal fastslå, om ulykker her kan være til fare for elever, lærere, pædagoger og forældre, som skal færdes på grunden.

Der er omtrent 350 meter fra de store brændstofdepoter, som ligger tættest på grunden. Indtil slutningen af 00’erne brugte Shell tankene til jetfuel, som ledes til lufthavnen gennem en stor underjordisk rørledning. De såkaldte Shell-tanke blev for knapt et år siden overtaget af firmaet Oiltanking, som også driver andre tankanlæg på Prøvestenen.

Benzin eller jetfuel

Rapporten vurderer, at flybrændstof selv under de værst mulige omstændigheder ikke vil kunne rasere den gamle gasværksgrund, da »olieprodukter som jetfuel og diesel er ikke i stand til at afgive dampe i samme omfang« som benzin.

Kommunen afventer nu en afsøgning om, hvad planerne er for tankene. Nogle af dem har nemlig tidligere været godkendt til motorbenzin, og hvis de bliver det igen, er prognoserne dystre:

»Nogle af disse scenarier kan give anledning til store skyer af benzindampe som vil kunne nå hele byplansområdet i en antændelig koncentration. Hvis der sker antændelse under de værste omstændigheder, vil den resulterende gasskybrand resultere i dødsfald i byplansområdet.

For ulykken med de største beregnede konsekvensafstande vil skyen kunne give anledning til en eksplosion, der kan påvirke ikke blot selve byplansområdet, men også områder længere væk,« hedder det i rapporten.

Københavns Kommune oplyser, at man ikke kan blive færdig med sikkerhedsvurderingen af gasværksgrunden – og dermed komme videre i planerne om den nye skole – før man har en ansøgning om, hvad Shell-tankene skal bruges til.

Voldsomme kræfter

Den type tanke, der findes på Prøvestenen, var i flere år regnet for relativt sikre. Men i 2005 ændrede eksperterne deres syn på sagen, da en benzinsky fra en tank på Buncefield brændstofdepotet i England eksploderede med voldsom kraft, efter at tanken blev overfyldt og benzinen strømmede ud.

Ved den sidste analyse af Prøvestenen i 2008-2009 var denne katastrofe ikke afdækket, og derfor har Cowi lavet den nye rapport fra september sidste år. Den understreger dog også, at der er tale om ’worst case’ scenarier, »hvor alle sikkerhedsforanstaltninger tænkes at svigte, med de værst mulige konsekvenser under de mest ugunstige omstændigheder«.

De mest forfærdelige ulykker er usandsynlige, men er dog forekommet før.

Ud over Shell-tankene vurderer rapporten, at Benzinøens andre tankanlæg også kan give udslip, som vil kunne give anledning til en stor sky af benzindampe. Men selv fra de værste ulykker rækker konsekvenserne ikke så langt, at det kan give farlig påvirkning af gasværksgrunden.

Kritikere af planerne mener dog, at der bør være en sikkerhedsafstand på halvanden til to kilometer fra Benzinøen frem for under 400 meter. Ved Buncefield-ulykken i London var der ødelæggelser omkring 40 kilometer nord for byen, og depotet her var væsentligt mindre end Benzinøens.

Da planerne om at bygge boliger på Kløvermarken blev skrinlagt for omkring otte år siden, var Benzinøens krudttønder da også et af hovedargumenterne.

Fakta

På Prøvestenen er der store tankanlæg med især olieprodukterne: benzin, jetfuel, diesel, fyringsolie og svære fyringsolier. Tankanlæggene forsyner primært hovedstadsområdet.

Brændstofferne ankommer til Prøvestenen med skib, og distribueres videre med tankvogn eller for jetfuels vedkommende via rørledning til Københavns Lufthavn.