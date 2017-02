Stadig flertal for fælledbyggeri

AMAGER FÆLLED. Teknik- og miljøudvalget har godkendt startredegørelsen for boligbyggeriet syd for Grønjordssøen. Et potentielt flertal for at flytte byggefeltet væk fra fælledens gamle strandeng kan forblive teoretisk, fordi partierne har vidt forskellige bud på, hvad den alternative løsning skal være.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

AMAGER FÆLLED: 6. februar godkendte et flertal i teknik- og miljøudvalget, bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Liberal Alliance, startredegørelsen for det omstridte boligbyggeri på fælleden syd for Grønjordssøen. Området er i øvrigt med startredegørelsen omdøbt fra Amager Fælled Kvarter til Ørestad Fælled Kvarter. Radikale, SF og Enhedslisten stemte imod.

Byggeplanerne har skabt stor modstand og en underskriftindsamling med foreløbig godt 38.000 underskrivere, fordi byggefeltet rummer en 5.000 år gammel strandeng med sjældne naturtyper.

Konservative Jakob Næsager mener nu som tilbage i november, at der er mulighed for at flytte byggefeltet væk fra den gamle strandeng til et andet sted på fælleden, så længe der ikke er lavet en lokalplan.

Bedre ved campingplads

Sammen med Radikale, SF og Enhedslisten har Konservative potentielt flertal i Borgerrepræsentationen for at undgå byggeri på den gamle strandeng. Hvis der altså i Folketinget er flertal for at åbne Ørestadsloven, ændre beslutningen om, at byggefeltet skal ligge syd for Grønjordssøen samt af-frede et andet område.

Men det kræver, at BR-politikerne først kan blive enige om et alternativ, og det kniber.

Er det en teoretisk mulighed, eller er du i dialog med modstanderne af byggeriet?

»Ja, jeg er i dialog med Amager Fælleds Venner og jeg har på rådhuset spurgt efter alternative placeringer af byggefeltet. Fælleden er jo fredet ved lov, så det skal også ind over Folketinget. Den placering, vi kigger efter, er nødt til at være på statens jord. Det kunne være på den anden side af den kommende campingplads, ved den tidligere Lossepladsvej, det der nu hedder Artillerivej,« siger Jakob Næsager.

Er du i dialog med de tre partier, der stemte imod startredegørelsen – Radikale, SF og Enhedslisten – om dette?

»Ja, men Radikale og SF vil ikke være med til at mageskifte og bruge et andet byggefelt. Radikale og SF stemte jo for Ørestadsloven. Så hvis de bare vil fjerne byggeriet helt fra Amager Fælled, holder de amagerkanerne for nar og kører frihjul, for husk på, de har været med til at bruge pengene på metroen. Jeg vil gerne være med til at finde en seriøs løsning og flytte byggefeltet, og i og med, at vi har de udslagsgivende mandater, håber jeg, at vi kan lave noget konstruktiv politik,« siger Jakob Næsager.

Brug Københavns penge

Men radikales gruppeformand, Tommy Petersen, er ikke imødekommende over for Næsagers ønske.

»Nej, dér skal ikke være boliger. Hvis der skal ændres noget der, skal det begrønnes – det er også der, jeg har foreslået en masse træer plantet, så området harmonerer bedre i forhold til campingpladsen,« siger Tommy Petersen.

Er det ikke vigtigere at bevare den 5000 år gamle strandeng?

»Som jeg ser det, er der bare mange andre muligheder, der skal afsøges, før man overvejer at bebygge fælleden. Der kunne opfyldes og bebygges flere områder i Nordhavn – det gjorde man ikke, fordi der var nogle Hellerupborgere, der ikke ville have ødelagt deres udsigt. Jeg vil også hellere tillade, at der bygges højere, eller at man skruer på fordelingen, så der bliver mindre erhverv og flere boliger i Ørestad og Nordhavn. Jeg vil også hellere se på, om gælden hos By & Havn kan afdrages ved hjælp af Københavns Kommunes overskud. Sidste år havde vi tre milliarder kroner, der ikke blev brugt, og i år bliver det nok også to-tre milliarder,« siger Tommy Petersen.

Boliger bag et nyt dige

SF’s Klaus Mygind er ikke afvisende over for Næsagers bud på en placering, men foretrækker også andre alternativer.

»By & Havn kunne ændre på sin rækkefølgeplan og i stedet fremskynde byggerier, der ellers lå efter Amager Fælled Kvarter. Man kunne også fremskynde den klimasikring, der skal sikre København, og det er nok nødvendigt. Efter stormen Bodil var det jo lige før, metroen blev oversvømmet. En kystsikring vil gøre, at der potentielt kan bygges mange boliger på indersiden af et dige.«

»Vi mener umiddelbart, at man skal kigge andre steder hen end på fredede områder, men jeg er glad for, at Jakob Næsager bidrager med et alternativ, og vi vil vurdere hvert eneste alternativ. For det er da en dårlig politisk udvikling, hvis dem der gerne vil beskytte strandengen, ikke kan blive enige. Jeg tænker, der stadigvæk er håb,« siger Mygind.

Nu skal forvaltningen screene miljømæssige konsekvenser og vurdere, om der skal udarbejdes en miljørapport. Herefter forventes forslag til lokalplanen klar til vedtagelse medio 2017, hvorefter den skal i offentlig høring i otte uger.