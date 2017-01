Spareplan kan fjerne natbusser

SPAREPLAN. Natbusser nedlægges, Islands Brygge skæres ud af linje 250S , strækningen Amagerbro-Nørreport fjernes fra linje 350S. Det er Movias forslag i et sparekatalog, Region Hovedstaden har bedt om. Der skal findes 26 mio. kroner.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

REGIONEN: Trafikselskabet Movia er på bestilling fra regionsrådet i Region Hovedstaden kommet med et sparekatalog med forslag til, hvordan Movia kan spare 50 millioner kroner.

Regionsrådet har nemlig tidligere besluttet, at den kollektiv trafik i regionens regi højst må koste 500 millioner kroner. Men på grund af en uventet udgiftsstigning blandt andet i form af dyrere busruter er budgettet i 2017 kravlet 43 millioner op over dette tal.

Budgetforhandlingerne i Region Hovedstaden er i fuld gang, og det er lykkedes at blive enige om at finde en del af pengene, så der i stedet skal findes besparelser på den kollektive trafik på 26 millioner kroner.

Det oplyste Enhedslisten søndag, efter partiet havde forladt forhandlingerne fredag, fordi »der ikke var politisk vilje til at finde penge til at fjerne de værste besparelser på Region Hovedstadens budget for 2017.«

Natbusserne i fare

Det er alene de regionale busruter, som krydser flere kommuner, der berøres i sparekataloget. Movia foreslår en række markante ændringer, og en del af dem vil ramme buslinjer her på Amager, hvis de gennemføres:

Alle natbusser nedlægges. Linje 250S afkortes fra Bella Center/Islands Brygge til Hovedbanegården. Linje 350S deles i to, frekvensen reduceres og strækningen Amagerbro station-Nørreport station fjernes fra ruten. Desuden foreslås linje 500S afkortet fra Ørestad til Avedøre Holme.

Movia påpeger, at hvis natbusserne nedlægges, vil passagerer i størstedelen af regionen ikke kunne køre med bus om natten. Kun i det centrale København kører A-busser om natten alle ugens dage, og det samme gør metroen. Derudover er der i weekenden natdrift på S-toget og regionaltog, som giver mulighed for at rejse med kollektiv trafik

En nedlæggelse af natbusserne vil give en besparelse på 12,1 mio. kroner årligt.

Bryggen uden bus

Størstedelen af Islands Brygge er i dag betjent udelukkende med linje 250S, så mange borgere vil ikke have alternativer, hvis ruten afkortes, så bussen ikke længere kører videre mellem Hovedbanegården og Bryggen/Bella Center.

I området omkring Njalsgade kører linje 12 og 33 dog også og giver forbindelse til Hovedbanegården, men den kører ikke med samme frekvens som 250S.

Ændringen vil give en besparelse på 4,3 mio. kroner årligt.

Fordi Metroen dækker transportbehovet mellem Amagerbro station og Nørreport station, foreslås strækningen fjernet fra linje 350S og ruten delt i to, så bussen her på Amager kører mellem Amagerbro station og Dragør.

Amager rammes hårdest

Dermed tvinger man en del passagerer til flere skift, fordi man ved Amagerbro station skal skifte til Metroen, linje 5A eller 2A for at komme videre ind til centrum.

Det er passagerer fra Amager, der rammes hårdest, oplyser Movia. På hverdage rejser knap 2.000 passagerer videre end Nørreport og Amagerbro station. Det svarer til 20 procent af passagererne fra Ballerup-siden men hele 50 procent fra Amager-siden.

For at ændringen kan lade sig gøre, skal der i samarbejde med Københavns Kommune etableres endestation og en vendemulighed ved Amagerbro station. Ændringen af ruten giver en besparelse på cirka 6,1 mio. kroner årligt.

Endelig foreslås det, at linje 500S afkortes fra Ørestad til Avedøre Holme, og det giver også en besparelse på fire millioner kroner årligt.

Movia beskriver desuden, at færre afgange på alle S-busser morgen og aften kan give en besparelse på fire millioner kroner.

Der er andre elementer i sparekataloget, som vil ramme andre busområder i regionen, uden for Amager.

Ændringerne kan træde i kraft allerede fra 30. januar 2017, hvis Movia bestiller ændringen senest 30. oktober.

Budgetforhandlingerne foregår løbende, og der er anden behandling i forretningsudvalget 13. september og i regionsrådet 20. september.