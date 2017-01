Skybrudssikring taget ud af Amagerbrogade-projektet

Trafikanter og forretningsdrivende kommer først til at opleve anlægsarbejde på strækningen fra Christmas Møllers Plads til Shetlandsgade til efteråret. Det var ellers planen i forhold til en justering af den oprindelige plan, at Amagerbrogade-projektet skulle gå i gang til foråret. Arkivfoto: Michael Paldan.

STRØGGADEPLAN. Planen for omdannelsen af Amagerbrogade til strøggade er endnu en gang blevet udskudt. Arbejdet begynder tidligst til efteråret, men afsluttes inden den oprindelige deadline, understreger kommunens teknik- og miljøforvaltning. Først røg ny gadebelysning ud af projektet, og nu er skybrudssikringen røget sig en tur.

AF JAN JEPPESEN

jje@amagerbladet.dk

SUNDBY: Tålmodighed er en dyd for de forretningsdrivende på Danmarks længste indkøbsgade, Amagerbrogade. Nu er renoveringen og omdannelsen til strøggade endnu en gang blevet udskudt. For to år siden planen omprojekteret, idet kommunen satte sig for at indarbejde i en skybrudssikring. Og sidste år blev en ny version af planen på strækningen fra Christmas Møllers Plads til Englandsvej godkendt. Ifølge den plan skulle det store anlægsarbejde gå i gang til foråret i år. Men nu er skybrudssikringen droppet, og starttidspunktet for anlægsarbejdet udskudt til efteråret.

Men siden Københavns Kommune besluttede sig for skybrudssikringen har det vist sig, at det både økonomisk, juridisk og anlægsmæssigt vil være for omkostningstungt at gennemføre, og kommunen og HOFOR er blevet enige om at droppe projektet.

»Det har i forbindelse med projekteringen vist sig, at skybruds- og klimaanlægget kunne ende med at blive op til 50 procent dyrere end forventet. Det er især omlægningen af de eksisterende ledninger under Amagerbrogade, som ser ud til at blive markant dyrere, end det var forudsat,« forklarer centerchef i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning, Carsten Winther.

Dyrekøbte erfaringer

»Når vi tager skybrudssikringen ud af projektet, kan vi udføre arbejdet hurtigere end ellers, fordi vi ikke skal grave så dybt under Amagerbrogade, og fordi vi undgår at komme i karambolage med al den øvrige rørføring, som findes nede i jorden. Dermed vil trafikanter og naboer også opleve færre gener i forbindelse med det forestående vejarbejde,« siger Carsten Winther.

Centerchefen forstår godt, hvis de forretningsdrivende og borgerne undrer sig over forløbet, hvor man har brugt tid og penge på at indarbejde en skydbrudsløsning.

»Det er desværre den slags dyrekøbte erfaringer, som vi må tage med, når vi udarbejder helt nye type anlægsløsninger. Og vi kunne umuligt have forudset, at skybrudsløsningen ikke kunne gennemføres.«

Forvaltningen har besluttet at gå tilbage til den oprindelige løsning for Amagerbrogade.

Carsten Winther understreger, at området omkring Amagerbrogade fortsat vil blive klimatilpasset og skybrudssikret, men det vil først ske på et senere tidspunkt.

Fra facade til facade

Selve anlægsarbejdet går altså først i gang til efteråret. Og her vil det berøre strækningen fra Christmas Møllers Plads til Shetlandsgade, hvor Amagerbrogade vil blive omlagt fra facade til facade.

Projektets hovedgreb er at udvide bredden på fortove og cykelstier samt at begrønne gaden med cirka 70 nye træer.

Ved mindre sidegader til Amagerbrogade vil fortovene blive gjort gennemgående. Den ekstra plads på fortove og cykelstier findes ved at inddrage de eksisterende busbaner. Det er forventningen, at projektet kan reducere den gennemkørende biltrafik på Amagerbrogade med 10-30 procent. Antallet af parkeringspladser omkring Amagerbrogade bliver ikke reduceret, men nogle af pladserne vil blive flyttet rundt imellem sidegaderne.

FAKTA

Amagerbrogade-projektet strækker sig over 1.,4 kilometer og kommunen har en option på at gennemføre projektet frem til Øresundsvej, såfremt de afgivne priser på projektet giver mulighed for det.

Vejarbejdet forventes nu at gå i gang til efteråret og skal være færdigt ved udgangen af november 2018.

Arbejdet bliver opdelt i fire faser, og det meste af gaden bliver ensrettet, så man kun kan køre fra syd mod nord – dog ikke mellem Holmbladsgade og Amager Boulevard.

Der laves bredere fortove, mest på den solrige øst-side, cykelstierne udvides, der plantes flere træer og der bliver lavet hævede overfalder med kortidsparkering ved flere sidegader.

Oprindeligt var der ny belysning med i projektet, men det viste sig at blive for dyrt inden for de omkring 70 mio. kr., der var afsat.