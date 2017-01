Skulderklap til børnenes Ruth

HÆDER. Projektleder Ruth Lerche fra Børnekulturpiloterne modtog i sidste uge Lokaludvalg Amager Vests årlige ‘skulderklap’-pris.

Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

URBANPLANEN: Lokaludvalg Amager Vest har siden 2010 uddelt prisen ’Årets Skulderklap’ til en person eller forening, som har gjort noget helt særligt for bydelens beboere, dialog og demokrati. I år var prisen endda fordoblet fra 25.000 til 50.000 kroner, fortalte lokaludvalgets Ulla Støvelbæk, da prisen blev overrakt på Solvang Bibliotek sidste tirsdag.

Den glade modtager af prisen var projektleder Ruth Lerche fra Børnekulturpiloterne – en forening, som afholder kuluturelle arrangementer og uddanner børn fra Urbanplanen og Ørestad i selv at stable kulturbegivenheder på benene.

Ruth er uddannet skuespiller og folkeskolelærer og har været tilknyttet projektet siden sommeren 2009.

»Du har fremtryllet det ene spændende projekt efter det andet. Man kan sige, at Ruth er ildsjælen, der sætter i gang, og kulturpiloterne er dem, der spiller med, arbejder videre på idéer, knokler, begejstres, er udholdende og danner nye venskaber på tværs af Ørestad og Urbanplanen,« sagde Støvelbæk i sin tale.

En ny verden

»Vi har altid turbanen på i det tilfælde, at der skulle falde et par appelsiner ned i den.

Men det er jo ikke kun mig der står bag det her. Der er også en stærk styregruppe, en god forældregruppe og børnene, som

har været fantastiske. Vi har været progressive. Men en blomst er kun så stærk som den muld, den står i. Vi er blevet en institution. Der er mange kulturprojekter, men de er væk om et år. Vi har bevist, at vi er vedholdende,« siger Ruth og fortæller om projektet:

»Her er det børnene, der kommer på banen. De får gennem projekterne indblik i de muligheder, der er, og de muligheder, de har. Børnene ser også deres venners muligheder – det batter at deltage. Desuden skaber vi kulturstier ind og ud af Urbanplanen – både fysiske og mentale. Det kræver mange vandinger at lave en sti.«

Planken ud

Projektet er først for få måneder siden blevet sikret en fremtid, da det blev en del af fusionen mellem Solvang og Ørestad biblioteker. Så det har været nogle nervepirrende år, fortæller Ruth:

»Det er mange menneskers værk, at vi er nået så langt. Jeg har gået planken ud og ikke vidst, om jeg havde et job om en måned, men jeg har ikke gjort det med bind for øjnene. Det har været skide besværligt mange gange, men aldrig kedeligt, og der har været så mange fantastiske legekamerater, Maria Laug Krogh som vi har udviklet alle teater-labyrinterne med, Troels min kollega og styregruppen, som startede det hele i sin tid.«

Fakta

Hen over sommeren og efteråret har 250 børn lavet kulisser til en teater-labyrint i Urbanplanen. Her blev 1.000 kvadratmeter lange kældergange omdannet til en anderledes teater/sanse oplevelse for, med og af børn. Det hele kulminerede i oktober, hvor 23 børn spillede 49 forestillinger over fem dage for mere end 500 publikummer.

Børnene blev involveret i ’Feriecamp’-workshops, ’åben skole’-forløb med både Peder Lykke Skolen og Dyvekeskolen – ud over den gruppe på 23 børn og unge, der fast går til Børnekulturpilot. Derudover fik næsten 3.000 en kulturoplevelse i 2016.

Gode idéer til lokaler/bygninger, hvor piloterne kan være i en periode, modtages på tlf. 51525923 eller på mail: ruthkulturpilot@gmail.com