Skole tæt ved Benzinøen droppet

SKOLEBYGGERI. Nordøstamagers nye skole kommer efter al sandsynlighed til at ligge på Holmbladsgade 113. I torsdags besluttede Københavns Borgerrepræsentation at droppe placeringen på den gamle gasværksgrund ved Prøvestenen på grund af risikoen for ulykker fra Benzinøens tanke.

Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

SUNDBYØSTER: Der kommer alligevel ikke til at ligge skole på den gamle gasværksgrund tæt på Prøvestenen (også kaldet Benzinøen).

Som beskrevet i Amager Bladet i sidste uge har der hersket tvivl om, hvorvidt en ny skole på Nordøstamager ville komme for tæt på de veritable krudttønder i form af brændstofdepoter på Benzinøen, så en voldsom ulykke kunne føre til en katastrofe med tab af menneskeliv. Kommunen har derfor ventet på en sikkerhedsvurdering, men i torsdags valgte Københavns Borgerrepræsentation simpelthen at købe en anden grund til skolen, nemlig Holmbladsgade 113, fortæller overborgmester Frank Jensen (S).

Hurtigt grundkøb

Efter et årelangt forløb blev der pludselig arbejdet hurtigt i kulisserne for at undgå, at man ville stå med en grund, der er for sprængfarlig til den skole, området får behov for – og en flok rasende forældre fra de mange nye boliger i området.

Egentlig skulle politikerne på rådhuset i torsdags tage stilling til Enhedslistens forslag om at suspendere de nye skoledistrikter, som allerede var oprettet til den nye skole, indtil sikkerheden er afklaret. Det vedtog de, og et par timer senere var en ny placering af skolen endda også en realitet, så eleverne til den nye skole kan blive indskrevet fra næste skoleår.

Frank Jensen forklarede til Amager Bladet i fredags:

»Nu har vi besluttet at købe grunden på Holmbladsgade 113. Og det gør vi jo fordi, der skal være tryghed og forudsigelighed for forældrene, når det kommer til deres børns skolestart. Planen om en skole på Amager Strandvej 3 har vist sig for usikker til, at vi kan binde an med den løsning. Vi opgiver nu at lave en skole på den grund, fordi der er for stor usikkerhed om, hvad der skal være på Prøvestenen og hvilke konsekvenser, det vil have – hvad virksomheden Oiltanking Copenhagen ville ansøge om at bruge sine tanke på Prøvestenen til.

Vi er nødt til at handle politisk nu, og derfor valgte borgerrepræsentationen at slå til, da det viste sig, at vi havde mulighed for at købe Holmbladsgade 113. Nu har vi så erhvervet en grund, hvor der er plads til en skole, og så vil jeg tage forhandlinger med alle partier på rådhuset i næste måned og se, om vi kan blive enige om at lægge den nye københavnske folkeskole dér. Samtidig har de andre skoler i området plads til at rumme kvarterets børn – eventuelt med midlertidige pavilloner – indtil den nye skole står klar.«

Rodet forløb

Sidste år blev den kommunale gasværksgrund udpeget som oplagt til den nye skole, men er siden løbet ind i kritik fra flere sider.

På trods af tvivlen om sikkerheden under en halv kilometer fra Benzinøen havde man ikke sikret sig i lokalplanlægningen, at der var reserveret plads andre steder i området, og de mange nye byggegrunde til boliger har sendt grundpriserne i området på himmelflugt.

Grunden på Holmbladsgade er finansieret af den grundkøbspulje, der allerede er i kommunens budget. Prisen er endnu ikke offentliggjort.

»Det har jo været et forløb, hvor vi fra kommunens side ikke har haft hånd i hanke med, hvad ejerne af tankene på Prøvestenen har villet fremadrettet – og det ved vi stadigvæk ikke. Men så kan vi ikke sidde stiltiende og vente på, at den afklaring kommer.

Jeg er i hvert fald glad for, at der er mulighed for at få det her løst relativt hurtigt, så vi undgår den usikkerhed, der har været, siden vi besluttede at se på en skole på Amager Strandvej 3. Vi havde ikke forudset, at der eventuelt ville være benzin så tæt på. Når der så er en afklaring på det, må vi se på, hvad grunden så kan bruges til,« siger overborgmesteren til Amager Bladet.

Fakta

Borgerrepræsentationen i København besluttede torsdag at droppe den gamle gasværksgrund på Amager Strandvej 3 til en ny skole, idrætshal og børneinstitutioner på Nordøstamager.

Den nye skole kommer i stedet til at ligge på Holmbladsgade 113, hvor kommunen køber en ny grund.

Skolen får tre spor – enten med idrætshal eller som madskole à la Ørestad – i stedet for de planlagte fire. Det sidste placeres formentlig på Skolen Ved Sundet.