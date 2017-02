Scene. Dragør Revy klar til at indtage fortet

DRAGØR: Premieredagen for årets Dragør Revy, fredag 3. marts, nærmer sig, og revyholdet er nu så langt med prøverne, at skuespillerne er rykket ind på Dragør Fort for at øve sig på scenen og få koreografi og de sidste detaljer på plads. Indtil nu er forberedelserne foregået i klublokalerne på Englandsvej hos Fremad Amagers fanklub De Blå/Hvide Engle.

Skuespillertruppen byder på gensyn til de garvede Dragørskuespillere Dorte Munksgaard og Birgit Kjersner (nummer tre og fem fra højre på fotoet); Birgitte Nielsen og Morten Bo (nummer et og fem fra venstre), som har været med siden 2015, og så det helt nye ansigt i revyen, Sune Gylling Æbelø (nummer tre fra venstre), der i en årrække har skrevet tekster til store og små revyer, men nu skal han for første gang selv stå ansigt til ansigt med publikum.

Instruktør er Michel Castenholt, kapelmester er Mickey Pless, og koreograf er for andet år i træk Rikke Buch Bendtsen (nummer et fra højre), der selv er danser og skuespiller og har spillet med i flere store revyer, for eksempel Rottefælden, Ganløse Revy og Sønderborg Sommerrevy.

Revyen kan opleves på udvalgte datoer i perioden 3. marts-8. april. Læs mere og bestil billetter på www.dragoerrevyen.dk. /haj