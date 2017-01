Protester mod ny tennishal i Dragør

HALPROJEKT. Dragør Tennis’ skitse til en ny tennishal er politisk godkendt, men den nye placering af hallen tæt på Strandjægervej har ført til underskriftsindsamlingen ‘Stop en hal’ og en otte meter lang debattråd på Facebook.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Dragør Tennis er kommet et skridt nærmere realiseringen af et stort ønske: Byggeriet af en tennishal, der skal fremme vigtig vintertræning for klubbens medlemmer.

1. november godkendte et flertal i Dragørs by-, erhvervs- og planudvalg nemlig klubbens skitseprojekt til en ny hal, som klubben bygger for egen regning. Hallen skal dog opføres på et andet areal end det oprindeligt planlagte. Allerede i august besluttede et flertal i byrådet nemlig at tilbageføre brugsretten til et areal, der tidligere hørte til tennisklubben, lige nordøst for Strandengens SFO, og lade klubben bygge hallen her.

På den måde bibeholdes det grønne område ved Engvej som et større, rektangulært område, end hvis hallen skulle bygges på det eksisterende byggefelt (se illustration) i hjørnet af det grønne område.

»Vi sagde: Jamen, hvis I synes, det ligger bedre der, så fint nok med os. Det bliver lidt dyrere, fordi vi er nødt til at bygge en sektion med omklædning, fordi vi kommer lidt længere væk fra vores klubhus. Vi har ikke fået den endelige pris, men vi forventer, hallen vil koste 6,5-7 millioner kroner,« siger Jens Hollesen, formand for Dragør Tennis.

’Stop en hal’

Flytningen af byggefeltet har ikke vakt begejstring overalt. Hallen bliver 11 meter høj med et areal på 37 x 31 meter. Facaderne skal beklædes med sorte stålplader og tagfladen med sortblå eternitplader. Omklædningssektionen bliver cirka 7 x 25 meter og cirka 3,5 meter høj.

I en otte meter lang debattråd (ja, vi har målt den!) på Facebooksiden DragørNyheder har flere beboere i området udtrykt deres utilfredshed med, at en høj, sort klods skal opføres tæt på flere beboeres baghaver. Debattråden rummer dog også mange forsvar for hallen.

Der er på skrivunder.net etableret en underskriftindsamling imod tennishallen under overskriften ’Stop en hal’, der i skrivende stund har samlet 192 underskrivere.

Modstanderne i debattråden ønsker i stedet tennishallen bygget eller hele tennisklubben flyttet over til arealer ved Hollænderhallen. Et ønske der er i tråd med et mangeårigt konservativt ønske om at samle alle kommunens idrætsfaciliteter ved Hollænderhallen. Konservative og Asger Larsen fra Liberal Alliance stemte da 1. november også imod opførelsen af hallen på arealerne ved Engvej.

Området er for vindomsust

Tilbage i februar ansøgte Dragør Tennis kommunen om at få udvidet sin brugsret til arealerne ved Engvej, der på det tidspunkt stod til at udløbe i 2028, med yderligere 30 år for at gøre byggeriet af en ny tennishal rentabelt, men det blev afvist af byrådet.

I august gik et flertal i byrådet imidlertid med til, at brugsretten blev forlænget med otte år betinget af, at tennishallen blev bygget.

Dragør Tennis er afvisende over for en flytning til området ved Hollænderhallen, blandt andet fordi vinden er for stærk i området til, at det egner sig til tennis. En bekostelig etablering af nye tennisbaner dér vil i øvrigt skulle ske for kommunens regning.

Der skal nu udarbejdes et lokalplanforslag, og tennisformanden forsigtige gæt er, at byggeriet ved Engvej kan gå i gang til næste forår.