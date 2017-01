Privat børneinstitution snydt for tilskud fra kommunen

FORKERT TILSKUD. Siden den private børneinstitution Eventyrhuset i Dragør åbnede i 2011, har den årligt modtaget omkring 250.000 kroner for lidt i bygningstilskud fra Dragør Kommune.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Tilsynet i Statsforvaltningen gav 12. december den private børneinstitution Eventyrhuset medhold i, at Dragør Kommune har ydet et forkert – og for lavt – bygningstilskud til børneinstitutionen.

Derfor sagde økonomiudvalget i torsdags god for, at kommunen regulerer tilskuddet med tilbagevirkende kraft for de seneste tre år, så Eventyrhuset skal modtage ialt 754.508 kroner – cirka en kvart million for hvert af årene 2014-2016.

Institutionen opdagede selv det forkerte tilskud og klagede til Tilsynet, efter man ikke fandt lydhørhed i kommunen, fortæller bestyrelsesformand Caroline Falk Lauritsen.

»Vi fik ny leder, Frank Krogh, i august 2014, og da han var kommet på plads, begyndte han at gennemgå vores tilskud. Vi havde aldrig rigtig fået en udregning fra kommunen af, hvordan de beregnede vores tilskud. Frank satte sig ind i Dagtilbudsloven og sammenholdt det med de tilskud vi fik, og det tager tid,« fortæller bestyrelsesformanden.

Frank Krogh fandt ud af, at når der er en selvejende daginstitution i kommunen (Dragør Menighedsbørnehave), er Eventyrhuset som privat daginstitution berettiget til et bygningstilskud svarende til Menighedsbørnehavens gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn.

Dragør Kommune forklarede imidlertid, at Dragør Menighedsbørnehave ikke modtager tilskud til ejendomsrelaterede udgifter, fordi der er indgået en individuel aftale om tilskuddets størrelse. Eventyrhusets bygningstilskud beregnes derfor efter en tilbagefaldsregel. Den benyttes også, hvis der ikke er en selvejende institution i kommunen.

Men Tilsynet fejede kommunens aftale med Dragør Menighedsbørnehave af bordet i sin 13 sider lange udtalelse som »ikke relevant for problemstillingen i sagen.«

Forældet, men hvornår

Eventyrhuset blev etableret i 2011, efter Dragør Kommune nedlagde den kommunale daginstitution Rødtjørnen på samme adresse, fordi Skolen ved Vierdiget skulle nedlægges.

Den private daginstitution har modtaget for lidt i bygningstilskud en del af 2011 samt hele 2012 og 2013, men med henvisning til en forældelsesfrist på tre år for krav som dette, regulerer kommunen kun for det manglende tilskud i 2014-16.

»Vi startede sagen i marts 2016, så om Dragør Kommune har ret i, at forældelsesfristen gælder fra datoen for Tilsynets beslutning, ved vi ikke. Når vi får reguleringen som engangsbeløb, kan vi bruge det til noget rigtig godt, men vi har ikke turdet lege med tanken, før vi kom tættere på en afgørelse,« siger Caroline Falk Lauritsen.

Sagen skal behandles i byrådet på torsdag.

FAKTA – LOVGIVNING OM BYGNINGSTILSKUD

Dagtilbudslovens § 37: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Stk. 2. Bygningstilskuddet svarer til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen.

Kilde: www.retsinformation.dk