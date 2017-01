På udkig efter en skolegrund i Ørestad

AF HANNE BJØRTON

ØRESTAD: Der er brug for ekstra skolespor i Ørestad, og derfor inviterede Københavns Kommune i tirsdags til en inspirationstur for lokalområdets beboere, politikere og andre interesserede.

En lille flok med repræsentanter for kommunen, rådgiveren REkommanderet, lokaludvalgsmedlemmer, BR-politikere, borgere og lokalpresse mødte op for at give og lytte til input om mulighederne for at udvide skolekapaciteten, samt samtænke det med andre anvendelsesmuligheder.

Efter endt gåtur langs bydelens knopskydende byggepladser blev der tanket varme hos en suppecykel ved Ørestad Skole.

Konkret forslag til marts

Kommunens forvaltning skal i marts fremlægge konkrete løsningsforslag til udbygningsmuligheder i Ørestad.

Et byggeri skal indstilles til budgetforhandlinger, så projektering og anlæg kan komme på skinner i 2019/2020 og nye lokaler stå klar i 2023.

Der er en ny mulighed for at give sin mening til kende tirsdag eftermiddag 24. januar klokken 16.30-19.00, hvor der er åben tegnestue på Skoletorvet på Ørestad Skole.

Her udstiller børn fra indskolingen på Ørestad Skole deres visioner om fremtidens Ørestad. Børn tilknyttet den kommende Kalvebod Fælled Skole, der skal stå klar til næste år, har desuden ved nedlæggelsen af grundstenen til skolen produceret egne kreationer om fremtidens skole.

De to tirsdagsarrangementer handler alene om den langsigtede planlægning, mens løsning af Ørestad Skoles akutte pladsmangel i det kommende skoleår fra august 2017 varetages sideløbende.