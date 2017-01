Øresund i Dragørs gader

STORMFLOD. Behovet for bedre kystsikring i Dragør Kommune blev illustreret af stormfloden i onsdags, der pressede vand over kajkanten i havnen samt oversvømmede mark og parcelhusgrunde ved Sydvestpynten. By-, erhvervs- og planudvalget genbehandler i dag en sag om lokal kystbeskyttelse, som efter loven skal ske for grundejernes regning.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

SYDAMAGER: Borgerne i Dragør Kommune kunne i onsdags ved selvsyn eller med 10 minutters intervaller på Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) hjemmeside følge en nervepirrende vandstandsstigning, da vinden pressede ophobede vandmasser i Østersøen ind over det sydlige Amager og andre sydvendte kyster.

139 centimeter over normal vandstand målte DMI i Dragør Havn klokken 17.40 og 17.50, da stormfloden nåede sit højeste niveau her.

Stormrådet konstaterede dagen efter, at der langs Amagers kyst (og mange andre steder i Danmark) netop havde været tale om stormflod, hvorfor borgerne kan få skader forårsaget af det stigende vand dækket af Stormflodsrådets kasse.

Her på øen var Dragør Kommune hårdest ramt – vandet nåede ved Dragør Havn et lille stykke ind i den gamle by. På det sydvestligste Amager blev en mark ved TAMU-centret syd for Kalvebodvej oversvømmet, og vandet flød videre ind i flere parcelhushaver. Beboere nord for Kalvebodvej i kvarteret Rosenlund blev også berørt. Vand strømmede desuden ind ved Kongelunden og pumpestationen, hvor diget langs Vestamager stopper.

I en pressemeddelelse udtrykte Dragørs kommunaldirektør Kenneth Kristensen i fredags lettelse over, at der ikke var sket yderligere skader.

»Heldigvis holdt alle hoveddigerne, men der skulle ikke være kommet meget mere vand. Når det ikke gik værre, skyldes det først og fremmest, at vandmængden ikke var større og svarede ret præcist til prognoserne. Selv da var det ikke gået uden en meget professionel indsats fra Hovedstadens Beredskab, der havde ansvaret for opgaven i samarbejde med Dragør Kommune,« skrev han.

Beredskabet havde blandt andet etableret et ekstra dige lige syd for Søvang med watertubes placeret på toppen af en vold af sandsække.

Nye diger på dagsordenen

Stormfloden blev tilfældigvis optakt til en politisk genbehandling af lokal kystbeskyttelse i dag tirsdag i Dragørs by-, erhvervs- og planudvalg.

Allerede 24. november besluttede byrådet at der skal udarbejdes to overordnede forslag til et lokalt sammenhængende dige rundt om Dragør: Et tilbagetrukket kystdige tæt på de sydligste bebyggelser samt et dige, som ligger helt ude langs kystlinjen.

Politikerne ønskede en specificering af de 500.000 kroner, forvaltningen oplyste som pris for udarbejdelse af de to forslag, og den foreligger nu.

Dragør har haft kystbeskyttelse på dagordenen længe. Blandt andet da Vestamager Pumpedigelag for godt 10 år siden planlagde en forstærkning af diget langs Vestamager.

Pumpedigelaget består af Naturstyrelsen, By & Havn, Sund & Bælt, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Vejdirektoratet og Bella Center. Diget skulle beskytte boligområder i Tårnby og Ørestad og vital infrastruktur; metroen og tunnelen under Øresund, imod oversvømmelse fra stormflod og havstigning.

Pumpedigelaget ønskede beskyttelse mod en 10.000-års hændelse – altså en stormflod, der statistisk set kun sker en gang for hver 10.000 år. Diget blev forhøjet fra 3,7 til 5,9 meter og gjort væsentligt bredere.

Ikke til det hysteriske ridt

Så omfattende kystbeskyttelse opererer Dragør – og andre danske kommuner – ikke med, så Dragør takkede nej til at koble sig på digeprojektet.

»Det er bestemt ikke fordi, vi negligerer miljøforandringer og de stigninger i vandstanden, det kan give. Og borgerne i Dragør er også obs på det og har spurgt, hvorfor vi ikke hoppede på den vogn. Vi har da også haft det oppe i udvalget (…) men i den forbindelse mente forvaltningen ikke, at der var nogen umiddelbar fare i mange år ud i fremtiden. Så vi er ikke til det hysteriske ridt og til at skærme os af bag jordvolde. Vi er mere til en langsigtet løsning, og kystsikring er et tema i vores planstrategi, der skal udmunde i Kommuneplanrevisionen 2009,« sagde daværende borgmester i Dragør, Allan Holst, til Amager Bladet i februar 2008.

Dragør Kommune har ikke realiseret nogen forstærkning af digerne siden.

FAKTA – 20-års ellers 100-årshændelse

Graden af vandstandsstigninger beskrives via begreberne 10-, 20- og 100-års hændelser – eller sågar 10.000-års hændelser

Beregnes det, at en given vandstandsstigning statistisk set vil ske én gang på 20 år, er der tale om en 20-års hændelse. 100-års hændelsen er således en højere vandstandsstigning end 20-årshændelsen

Stormrådet har afgjort, at der 4. januar var tale om stormflod de steder, hvor en 20-års hændelse indtraf, blandt andet ved Amagers kyst

Kystdirektoratet udarbejder hvert femte år statistikker for ekstreme vandstande bestemte steder i de danske farvande, senest i 2012.

Dragør Havn er ikke et af målestederne i statistikken, det er til gengæld Drogden Fyr i Øresund cirka 5,5 kilometer sydøst for Dragør Havn. I Kystdirektoratets statistik fra 2012 beskrives det, at der skal en vandstandsstigning på 139 cm til ved Drogden Fyr, før der er tale om en 100-års hændelse. I onsdags blev der ved Drogden målt en stigning på 152 centimeter og i Dragør Havn på 139 centimeter.

Kilde: www.dmi.dk og www.kyst.dk