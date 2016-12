Nyt liv til fantastisk fresko

GENINDVIELSE. Jais Nielsens mesterlige fresko i det tre etager høje trappeløb på Sankt Elisabeth Hospital er genindviet. To et halvt år efter konservatorer fra Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst indledte restaureringen har det imponerende maleri fået en kraftfuld overhaling.

SUNDBY: Da kunstneren Jais Nielsen i 1927 fik opgaven med at udsmykke forhallen og trappeopgangen på Sankt Elisabeth Hospital – og otte år senere efter adskillige ekstrabevillinger fra opdragsgiveren, Ny Carlsberg Fondet – kunne levere det færdige værk, havde ingen i sin vildeste fantasi troet, at fresko-maleriet over hellige Elisabeths liv, skulle blive Danmarks næststørste og 80 år senere blive udsat for en historisk restaurering.

Torsdag blev udsmykningen, der måler 350 kvadratmeter fra forhallen og alle murflader i det tre etager høje trappeløb, genindviet. To et halvt år varede restaureringen, udført af konservatorer fra Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst.

Jais Nielsen fik idéen til kunstværket i mødet med kunstneren Giotto di Bondones fresker i San Francesco-kirken i Assisi, hvor den hellige Frans’ liv skildres. Med kubismen som forudsætning genfortolkede Jais Nielsen arven fra Giotto i sin helt egen version, og freskerne blev et af Jais Nielsens hovedværker.

Det kan man blandt andet læse i bogen ’Elisabeth freskerne«, der er udgivet af Dorthe Aagesen, overinspektør og seniorforssker ved Statens Museum for Kunst, og forfatteren Synne Garff.

I bogen fortæller de om Elisabeth-freskernes tilblivelse og om de kontroverser, der blandt andet opstod mellem Jais Nielsen og nonnerne på Sankt Elisabeth Hospital. Dorthe Aagesen afkoder desuden udsmykningen billede for billede og fortæller om Jais Nielsens udvikling ’fra kubist til kirkemaler’ – og om, hvordan den store rumfortælling hænger sammen med Jais Nielsens øvrige kunstneriske virke.

Bogens forord er skrevet af formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt. Synne Garff formidler i interviewform konservatorernes overvejelser i forbindelse med restaureringen, og hvad de har gjort for at genrejse værket. Synne Garff fortæller endvidere legenden om den dybt religiøse Elisabeth, der afskrev både sine børn og sin materielle rigdom for at hjælpe samfundets svageste. Hun døde kun 24 år gammel og er stadig efter næsten 800 år en af de mest elskede helgener i Tyskland og Ungarn.

Offentligheden har adgang til freskomaleriet, som også fungerer som en udstilling. Der er indgang fra hovedportalen på Hans Bogbinders Allé 3.

OM KUNSTVÆRKET

Jais Nielsen benyttede den ægte fresko-teknik til maleriet.

Freskomaling består i, at pigment blandet med vand lægges på et tyndt lag af våd, frisk kalkpuds.

På grund af pudsens kemiske sammensætning er en binder ikke nødvendig; pigmentet opløst udelukkende i vand vil synke ind i intonacoen, som i sig selv bliver mediet, som holder pigmentet.

Pigmentet absorberes nu af den våde puds. Pudsen tørrer i løbet af nogle timer og reagerer med luftens kultveilte.

OM SANKT ELISABETH HOSPITAL

Sankt Elisabeths Hospital, var et katolsk hospital. 1. april 1997 blev hospitalet lagt sammen med Amager Hospital, som nu bruger bygningerne, og inddraget i Hovedstadens Sygehusfællesskab (nu Region Hovedstaden). Hospitalet blev stiftet af Sankt Elisabethsstiftelsen.

Grundstenen blev nedlagt 1. oktober 1904, og bygningen blev opført 1904-05 i nationalromantisk stil på en 24.000 kvadratalen stor grund efter tegning af arkitekt Emil Jørgensen. Over hovedindgangens portal findes en statue af Sankt Elisabeth. Hospitalet kunne ved indvielsen 30. oktober 1905 rumme 60 senge. Sankt Elisabeth Søstrenes nonneorden drev hospitalet frem til 1. april 1970. I dag fungerer hospitalet som psykiatrisk hospital under Region Hovedstaden.