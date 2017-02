Nye boligpavilloner oven på de første

FLYGTNINGE. Et politisk flertal i Dragør vil skaffe midlertidige boliger til kvoteflygtninge ved at sætte nye pavilloner oven på de første ved Hollænderhallen og måske ved Rødtjørnen. Pavilloner ved rådhusets parkeringsplads overvejes også.

Af HANNE BJØRTON

DRAGØR: Et flertal i økonomiudvalget (Socialdemokratiet, Konservative og Venstre) har besluttet, at der skal bruges 925.000 kroner på at etablere nye boligpavilloner oven på de eksisterende ved Hollænderhallen for at løse Dragør Kommunes opgave med indkvartering af kvoteflygtninge. Liste T stemte imod, mens Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Udlændingestyrelsen vurderede i august, at Dragør i 2017 skal modtage 31 kvoteflygtninge. En førstesals-løsning ved Hollænderhallen vil give 25 enkeltboliger.

Er det ikke nok, har S og V i økonomiudvalget besluttet at sætte endnu et lag boligpavilloner på de seks pavilloner ved den ombyggede SFO i Rødtjørnen. Eller at placere op til 20 boligpavilloner på et græsareal ved rådhusets parkeringsplads. Her skal der dog først byggemodnes med el, vand og kloaktilslutning. De to forslag stemte Liste T imod, mens både Konservative og Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Forvaltningen har i sagsakterne kortlagt flere alternative placeringer af boligpavilloner, som ikke kom i spil: Et markareal på hjørnet af Møllegade og Hollænderstien. Et naboareal til pavillonerne ved Hollænderhallen. Et græsareal ved Hvidtjørnen samt boldbaner ved Engvej og tennisklubben.

Dyrt at afbestille

For en lille måned siden besluttede et flertal i byrådet at droppe en ellers planlagt fællespavillon med køkken og vaskeri til flygtninge i boligpavillonerne ved Hollænderhallen.

Forvaltningen har spurgt leverandøren om muligheden for at ombygge den bestilte pavillon til to boliger i stedet. Firmaet har svaret, at det ikke kan lade sig gøre, og vil man aflyse bestillingen af fællespavillonen, vil det koste Dragør Kommune 150.000 kroner, fordi den er sat i produktion – og det er endda betinget af, at der opstilles noget andet i stedet for fællespavillonen.

Det er lovpligtigt at have vaskefaciliteter tilknyttet boligerne, og det vil koste 200.000 kroner at etablere dette i et lokale i Hollænderhallen, vurderer forvaltningen.

Konservative foreslog alligevel at ophæve aftalen, men blev stemt ned. I stedet var der snævert flertal for Socialdemokratiets forslag om, at hvis pavillonerne ved Hollænderhallen får en førstesal, så holder man fast i bestillingen af fællespavillonen.

Forvaltningen har, som byrådet besluttede i januar, igen skrevet til Erhvervsministeren og bedt om dispensation i forhold til at placere boligpavilloner i landzone frem for alene i byzone.

Hele sagen behandles på byrådsmødet torsdag.