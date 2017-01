Ny lethal klar til brug i Ørestad

FRITID. Man skal selv have bolde, hockeystave og andet udstyr med, men ellers er der lige nu fri adgang til at benytte Ørestads nye lethal. Om et par måneder skal foreninger bestille tider til lethallen som i kommunens andre haller.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

ØRESTAD: Ørestads nye lethal på Ørestads Boulevard 53 er åben for lokale borgere, der har lyst til et slag hockey eller en gang fodbold. Man skal bare selv have bolde, hockeystave og andet udstyr med.

»Der er mål, bander og ribber i hallen, men ellers skal man selv have alt med. På længere sigt kommer der flere faciliteter; basketkurve, mulighed for floorball, judomåtter og pilatesmåtter,« fortæller Rune Høyrup Lauridsen fra Kultur og Idræt Christianshavn – Amager Vest – en del af Københavns Kommunes kultur- og fritidsforvaltning.

Hallen er opført til at være ubemandet og uaflåst.

»Vi lader den stå åben for københavnerne så længe, der ikke er behov for at låse af. Der er selvfølgelig videoovervågning, og skulle der komme episoder, der gør det nødvendigt at låse hallen, gør vi det, men som udgangspunkt er den åben for borgerne,« siger Rune Høyrup Lauridsen.

Hallens store håndbold- og fodboldbane med bander og et multiområde med ribber er klar til brug, og der er toiletter med handicapfaciliteter. Den opvarmede del til yoga, gymnastik og dans er ikke klar endnu.

Om cirka syv uger indføres et bookingsystem, hvorefter der fordeles haltider til områdets og byens foreninger.

Arealet omkring hallen ejes af Grundejerforeningen Ørestad City, som til foråret vil anlægge en park med fitnessredskaber og løbesti.