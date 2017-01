Nærgymnastikken overlevede

FANDT PENGE. Sundheds- og omsorgsudvalget i Tårnby fandt de nødvendige 180.000 kroner, så seks gratis nærgymnastikhold for ældre kan fortsætte i 2017. Til efteråret afgøres, om udgiften skal på kommunens budget herefter.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

TÅRNBY: I efteråret fik deltagerne på seks gratis nærgymnastikhold i Tårnby Kommune den kedelige besked, at deres hold var sparet væk og skulle lukke fra årsskiftet.

Sundheds- og omsorgsudvalget besluttede allerede i forsommeren 2016 at medtage gymnastikholdene i et sparekatalog for at skabe balance på sundheds- og omsorgsområdet til efterårets budgetforhandlinger.

Men på udvalgets sidste møde i 2016 lykkedes det at finde de 180.000 kroner til aflønning af holdenes halvtidsinstruktør endnu et år – i øvrigt den eneste udgift til nærgymnastikken – fordi fire millioner ubenyttede kroner i den såkaldte værdighedspulje kunne overføres til 2017.

At holdene overhovedet blev nedlagt, blev i følge sagsakterne forklaret med, at »brugernes funktionsniveau var højere end oprindelig forudsat og de burde derfor kunne benytte sig af alternative motionstilbud.«

Sag tages op igen til efteråret

Der er to hold om ugen i Vægterparken, to i Tårnbyparkens selskabslokaler, et hold hos plejehjemmet på Løjtegårdsvej og et i pensionisthuset i Pilehaven.

Amager Bladet besøgte et af holdene i Vægterparken i november. Her var deltagerne i alderen 75-90 år, og flere gav udtryk for, at nærgymnastikken havde forbedret deres helbred.

»Jeg har kunnet slippe mange af mine smertestillende piller, efter jeg er begyndt her. Normalt er jeg nødt til at tage piller for smerter i min skulder og arm. Så jeg skatter gymnastikholdet meget højt,« fortalte 76-årige Birthe Olufsen.

83-årige Gerd Petersen havde det på samme måde.

»Før i tiden gik jeg til både svømning og gymnastik, men ryggen kan ikke mere. Jeg har osteoporose (knogleskørhed, red.), og nogle dage kan jeg slet ikke røre mig. Så jeg har godt af at få rørt nogle andre muskler, end dem jeg bruger i hverdagen,« sagde hun.

Nu fortsætter gymnastikken i 2017, og til efteråret ved budgetprocessen for 2018 tages der stilling til, om gymnastikholdene skal fortsætte i 2018 og fremefter.