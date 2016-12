Movia: Stort undskyld til Lizzie

ROLLATOR I BUS. Det var efter reglerne, at en chauffør i bus 5A besluttede at afvise 78-årige Lizzie Jensen, da han skønnede, at der ikke var plads til hendes rollator. Men selvfølgelig skal chaffører have en venlig omgangstone, svarer Movia til Amager Bladet og sender et stort undskyld til Lizzie.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

SUNDBYØSTER: I avisen 13. december fortalte vi historien om 78-årige Lizzie Jensen, der tog sin rollator med ombord på en bus 5A, hvor der i forvejen stod to barnevogne på pladsen til barnevogne, kørestole og rollatorer.

Men Lizzies rollator kan klappes sammen, og en medpassagerer hjalp den 78-årige dårligt gående kvinde med at placere rollatoren under medpassagerernes barnevogns styr.

Lizzie Jensen fortalte om, hvordan chaufføren i bussen fra sit førersæde vurderede, at der ikke var plads til rollatoren og råbte over højttalerne: »Den dame med rollatoren skal stå af. Jeg kører ikke, før hun er ude af bussen,« hvorefter hun chokeret stod af, opgav sit ærinde og tog hjem.

Skal blive i chaufførsædet

Amager Bladet fik før jul svar på vores spørgsmål om episoden fra Movia Kommunikation og Presse:

Må chaufføren ikke forlade sit førersæde for at gå ned og vurdere, om der er plads nok til en rollator? Er køreplanen så stram, at chaufføren ikke kan tillade sig at bruge tid på at undersøge situationen nærmere og løse den?

»Det er korrekt, at chaufføren ikke må forlade sit førersæde for at vurdere, hvorvidt der er plads til en rollator. Det ville kræve, at chaufføren skulle slukke for motoren, logge af rejsekortsystemet mv., hvilket er tidskrævende, og dermed ville vanskeliggøre at overholde køreplanen.«

Har chaufføren udvist nok fleksibilitet, efter Movias mening?

»Vi er meget ærgerlige over, at en af vores passagerer har haft en dårlig oplevelse med vores busser. Generelt svarer 92 pct. af vores passagerer, i vores kundeundersøgelser, at de er tilfredse med chaufførens service og fremtræden, og vi lægger stor vægt på, at chaufførerne har en ordentlig omgangstone overfor passagererne.«

»Vi har været i dialog med operatøren på linje 5A, som meddeler, at chaufføren var bekymret for, at der skulle ske et uheld og nogen kom til skade. Han har henholdt sig til rejsereglerne og har vurderet, at der ikke var plads. Det er vigtigt, at der er plads i bussen, så passagerer har mulighed for at komme ud af bussen. Chaufføren har overblikket over bussen, da det er chaufførens ansvar at udføre kørslen forsvarligt.

Når det er sagt, er det meget beklageligt, at Lizzie først får besked om, at hun skal vente på næste bus, når hun er nået ind i bussen og har fundet en plads. I tilfælde, hvor chaufføren bedømmer at bussen er fuld, er det meningen, at chaufføren bliver nødt til at sige, at han desværre ikke kan have flere passagerer med, og de må vente på den næste bus.«

»Vi har på baggrund af sagen henstillet til operatøren at indskærpe over for chaufførerne, at man selvfølgelig skal have en god og venlig omgangstone overfor passagerne i bussen.

Fra vores side skal lyde et stort undskyld til Lizzie!« svarer Movia Kommunikation og Presse.