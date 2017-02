Måske cykelfærge mellem Dragør og Limhamn til sommer

Færge igen. Dragørfirmaet Stoltz ApS vil etablere cykelfærge mellem Dragør og Limhamn i en testperiode til sommer i samarbejde med de to kommuner på hver side af Øresund. Dragørs byråd behandler ansøgningen på torsdag.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Går alle tilladelser igennem, kan det gode skib Elephanten blive indsat som cykelfærge med tre daglige afgange mellem Dragør og Limhamn i en testperiode i juni, juli og august i år.

Rikke Vallentin Stoltz, der er indehaver af firmaet Stoltz ApS i Dragør, har ansøgt Dragør Kommune om tilladelse til etablering af cykelfærgen.

Mens Stoltz ApS chartrer skibet og skal stå for driften af og det fulde ansvar for det, beder virksomheden om, at Dragør Kommune er ansvarlig for en sikker kajplads, alle driftstilladelser fra politi og andre relevante myndigheder samt afholder lokale havne- og passagerafgifter, landstrøm, affald med mere.

Desuden ønskes det, at Dragør, Limhamn og Malmø bidrager til markedsføring af ruten.

»Jeg er iværksætter og har også andre projekter. I virkeligheden er færgen slet ikke min ide – andre har talt om det i flere år. Jeg har hørt om det fra Dragør Kommunes erhvervschef Claus Rex, borgmester Eik Dahl Bidstrup og fra andre beboere i Dragør. Min andel i det er, at jeg er dygtig til sådan noget med skibe og havne. Jeg har levet af at chartre og drive skibe hele mit liv og har tidligere været ansat i Mærsk. Så efter nytår er jeg gået ud i markedet, har lavet en grundig analyse af mulige fartøjer, alle praktiske aspekter samt prisniveauer og har fundet et skib, der passer til opgaven både i prisniveau og hvad angår charme,« fortæller Rikke Stoltz.

Hun har fået ejeren til at reservere båden til formålet indtil udgangen af februar, og sagen er på Dragørs byråds dagsorden nogle dage tidligere, nemlig på torsdag 23. februar.

»Jeg er selv nytilflytter til Dragør og håber, at cykelfærgen vil bringe stor værdi til byen både for lokale og turister. Hvis det lykkes, er jeg stolt over at have været med til det. Det er et meget charmerende skib, og det har også en rigtig god historie,« siger Rikke Stoltz.

Blev taget af tyskerne

Fartøjet, der i givet fald skal bruges til færgesejladsen, er en tidligere fiskekutter, som er bygget i 1940 i Skagen, fortælles det i sagsakterne.

Kutteren blev taget af tyske styrker i august 1943 i Vejle. I marts 1945 blev den overdraget til den danske stat og underlagt Minestrygningstjenesten.

Siden har den tjent som skolefartøj på Slipshavn, som Forsvarsministeriets tjenestefartøj på Christiansø samt ambulanceskib og redningsfartøj ved Ertholmene. I 2012 blev den solgt på auktion til den nuværende ejer, renoveret og i september 2016 godkendt til sejlads med 36 personer.

Skibet blev døbt ’Elephanten’ efter kongeligt besøg på Christiansø. Beboerne på Ertholmene kaldte i følge sagsakterne skibet ’Elephanten’, fordi det er gråt, stort og bredt i forhold til deres øvrige fartøjer.

Færge for tredje gang

Der har før været færgefart mellem Dragør og Limhamn. I 1934 startede en sommerfærgefart på ruten, men den måtte indstilles, da Danmark blev besat i 1940, skriver Dragør Lokalarkiv på sin hjemmeside.

Planerne om en senere bilfærge var reelt grunden til at den lokale tværpolitiske liste, Liste T, i protest blev etableret i slutningen af 1950’erne.

Bilfærgen kom dog i 1960 og sejlede indtil 1999, hvor den blev nedlagt, ikke mindst på grund af Øresundsbroens komme.