Løsgænger meldt ind i Liste T

NY T’ER. Løsgænger i Dragørs byråd, Svend Mathiasen, har meldt sig ind i Liste T, som nu sidder på 5 af byrådets 15 mandater.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Svend Mathiasen, der har været løsgænger i Dragørs byråd siden august, er kort før nytår blevet optaget i den tværpolitiske liste i Dragør, Liste T, fortæller formand Kristine Bak i en pressemeddelelse.

Svend Mathiasen kom i byrådet efter kommunalvalget i 2013, hvor han stillede op for Amagerlisten, der havde som absolut mærkesag at opnå en sammenlægning af Dragør og Tårnby Kommune, frem for at fortsætte det nuværende forpligtende samarbejde.

Nedlagde sig selv

Amagerlisten nedlagde sig selv i februar 2016, efter Holstebro og Struer Kommuner i december 2015 havde folkeafstemning om en sammenlægning, og selv om begge kommuners byråd var tilhængere af en sammenlægning, stemte borgerne alligevel nej.

I Dragør og Tårnby er udgangspunktet to byråd, som modarbejder en sammenlægning, så Amagerlisten mistede troen på, at et ægteskab mellem de to kommuner ville komme som et folkekrav, hvorfor man opgav både mærkesag og eksistens.

I marts meldte Svend Mathiasen sig ind i Alternativet, der netop havde etableret en lokalafdeling i Dragør, men medlemskabet varede blot fem måneder.

I august meldte Mathiasen sig ud igen med den begrundelse, at Alternativet var et nationalt og globalt projekt, der ikke havde fokus og prioritering på lokalpolitiskens »praktiske løsninger for at finde dækning til de basale velfærdsydelser borgerne har krav på og efterspørger,« sagde han dengang.

Har stemt sammen med T

I Liste T er og var det svært at støve en tilhænger op af Amagerlistens ønskedrøm om sammenlægning med Tårnby, men med den lagt bag sig har Svend Mathiasen, som Kristine Bak også bemærker i pressemeddelelsen, næsten konsekvent stemt sammen med Liste T i både byråd og fagudvalg.

»Derfor er det et helt naturligt valg at blive medlem af Liste T, hvor vi byder Svend Mathiasen, hans kompetencer og faglige netværk velkommen,« skriver Kristine Bak i pressemeddelelsen.

Liste T fik ved valget i 2013 stemmer nok til tre mandater i byrådet, men foruden Svend Mathiasen har også Jens Passarge i 2016 tilsluttet sig T’erne efter en rundtur hos et andet nyt parti, Nye Borgerlige, så den tværpolitiske liste sidder nu på 5 af byrådets 15 pladser.