Litteraturfestival. København Læser indtager byen

KØBENHAVN: Litteraturfestivalen København Læser skyller 24. februar-5. marts ind over København, blandt andet her på Amager.

I en baggård i Sturlasgade 14A, 1. sal kan du på fredag 24. februar klokken 19.00 hos Forlaget Gladiator tage til ’Debutantaften på Gladiator’ og møde tre spirende debutanter; Selma Rosenfeldt-Olsen, Tine Høeg og Susan Simonsen.

Hos cafeen Amardillo, Amagerbrogade 156 er der fredag 24. februar klokken 20.00 og onsdag 1. marts klokken 20.00 ’Blækværk’ – et vækstlag for kreative sjæle, der skiftes til at læse op eller performe.

Amager er hjemsted for små og lidt større forlag med dygtige forfattere, hos Det var Zittans, Amagerbrogade 205 kan du tirsdag 28. februar klokken 19.00 møde Halfdan Pisket, der blandt andet er tegneserietegner og forfatter til tre graphic novels, som er udkommet på forlaget Gladiator. Både forlag og Halfdan Pisket bor på Amager. Mød også Oberlin Flarup, der er journalist samt forlægger og forfatter på Arkiv for Detaljer, et af Amagers mindste forlag.

I Islands Brygge Biblioteks nedre regioner i Njalsgade 15 er der Kælderlæsninger torsdag 2. marts klokken 19.00, hvor man kan opleve Claus Ejners surrealistiske univers, Maja Lindberg Schwaners fusioner mellem poesi og video samt musikalsk performance med Asger Kudahl og Sound Equilibrium.

Se hele festivalens omfattende program på www.kbhlaeser.dk. /haj