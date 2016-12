Levende julekalender i Dragør

Julestemning. På tre år er Levende Låger i Dragørs gamle by blevet et tilløbsstykke – hver dag i december åbner privatpersoner på hver deres måde en ‘låge’ – for eksempel et julepyntet vindue – og serverer måske også julegodter. Torsdag eftermiddag var knap 60 deltagere med for at se decembers første låge blive åbnet hos Gåserepublikken.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Pernille Stockfleth står klar på Badstuevælen med vægterlygten over skulderen, og der står allerede 30-40 personer rundt om hende, her seks-otte minutter i halv fem.

Klokken 16.30 er vi knap 60, og så er der afgang fra Badstuevælen til årets første udgave af Levende Låger. Umiskendelig julehygge i Dragørs gamle by, hvor privatpersoner hver dag 1.-24. december åbner en låge – for eksempel et julepyntet vindue i deres bolig – for dagens deltagere. Og måske falder der også nogle julegodter af.

I julekalenderåret gik vi all-in

De Levende Låger begyndte i 2013, fortæller Pernille Stockfleth, der også beskæftiger sig som rundviser ved byvandringer i Dragør.

»Jeg så en video fra Sverige, hvor man indførte levende låger i et boligkompleks, hvor der manglede socialt sammenhold. Sådan er det ikke i Dragør, men jeg tænkte, at selve ideen var som skræddersyet til Dragørs gamle by. Først var vi i arrangørgruppen Marchen Jans, Helle fra Laura Ella og jeg. Vi holdt det i de fire advents-weekender, og så kom julekalenderåret (hvor DR’s julekalender foregik i Dragør, red.), og så gik vi all-in og arrangerede en ny låge hver dag. I dag er det en dejlig lille julebagatel for alle,« fortæller Pernille Stockfleth.

Er det et problem at finde deltagere, som vil åbne en låge?

»Nej, det er det faktisk ikke. Helle har en masse faste kunder i butikken, og hun skubber til folk og overtaler dem til at deltage. Der er gengangere hvert år, men den vi skal hen til nu er faktisk ny,« siger Pernille Stockfleth.

Arrangørgruppen er vokset til syv personer, som på skift er dagens turleder med vægterlygten.

»På hverdage er det mest lokale, der deltager, men i weekenderne kommer der også turister – vi har haft over 100 deltagere,« siger Pernille Stokfleth uden at vide, at arrangementet tre dage senere sætter rekord med 125 deltagere plus seks hunde.

Kursen sættes ud i mørket, hvor der går en juleprås op for de stedkendte – vi er på vej til Gåserepublikken.

Ikke alle kender det lille område, hvor Fjerkræavlerforeningen Broen holder til, og som har fået navnet Gåserepublikken.

Her byder Ole Svendsen og resten af republikken velkommen med gløgg, kakao og brunekager.

»Her er vi en 30-40 stykker, der holder høns, gæs og ænder. Hønsehuset, som I kan se derovre, er faktisk en gammel keglebane, der stod på Elisenborg (en lokal ungdomsklub, red.) og blev kørt herud i hestevogn,« fortæller Ole Svendsen.

I hønsehuset er der lys på hønsene indtil klokken 20 og igen fra klokken fem om morgenen.

»Ellers lægger de ikke nok æg,« forklarer Ole Svendsen.

Og så afsløres dagens låge med snoretræk. Et lille vindue i gavlen på republikkens hovedhus går op og afslører et lysende ettal og to tøjnisser, der spejder ud over lutter glade ansigter.

Levende Låger i Dragørs gamle by foregår dagligt 1.-24. december med start fra Badstuevælen klokken 16.30 – 24. december dog klokken 11.00

Det er gratis at deltage